Angola: Des responsables politiques saluent la réhabilitation de Muxima à la clôture du pèlerinage

Quiçama — Des représentants des partis politiques MPLA et UNITA ont salué dimanche les travaux de réhabilitation du Sanctuaire de Notre-Dame de la Conception de Muxima, à l'occasion de la clôture du pèlerinage annuel.

S'adressant à la presse, le secrétaire du Bureau politique du MPLA chargé de l'Organisation et de la Mobilisation, Gonçalves Muandumba, a souligné que la réhabilitation de Muxima allait transformer le sanctuaire, qui ne serait plus seulement un lieu de culte, mais également une importante attraction touristique.

Il a relevé la forte affluence enregistrée lors de la messe centrale, y voyant une manifestation de l'unité et de la paix dans le pays, et estimé que les travaux contribuent au développement de la région, notamment à travers la basilique actuellement en construction avec le soutien du Gouvernement angolais.

« C'est un moment de paix. C'est un espace de paix et de réconfort. Il vient renforcer la foi des Angolais, renforcer leur espérance et, une fois encore, nous permettre, au MPLA, de réaffirmer notre engagement et notre détermination à créer des conditions de vie toujours meilleures pour le peuple angolais », a-t-il déclaré.

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Gonçalves Muandumba participait à l'événement au nom de la vice-présidente du parti, Mara Quiosa.

De son côté, le président de l'UNITA, Adalberto Costa Júnior, a estimé qu'il était important de trouver un équilibre entre l'être humain et les considérations matérielles.

« Les ouvrages en béton sont importants, mais lorsque les défis sont considérables, il faut trouver un équilibre. Il faut accorder davantage d'attention à l'être humain et un peu moins aux considérations matérielles », a-t-il déclaré.

Le pèlerinage au Sanctuaire de Notre-Dame de la Conception de Muxima s'est déroulé du 3 au 6 septembre, sous le thème « Mamã Muxima, Mère bienveillante et modèle de sainteté, priez pour nous », avec pour thème de dévotion : « Avec Marie, prions pour que personne ne manque d'amour ».