Cameroun: Orange cameroun récompense les jeunes ayant obtenu des résultats exceptionnels au baccalauréat

7 Septembre 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Franck Bafeli

Le concept a pour nom de Baptême « L'excellence scolaire », une initiative de l'opération de téléphonie mobile Orange Cameroun. Il est entré à sa deuxième Edition cette année. La cérémonie a eu lieu à Best Western Hôtel Douala, capitale économique qui abrite le siège de l'Entreprise.

Ils ont obtenu la mention Excellent au Baccalauréat et au GCEAL. Comme l'année dernière au cours de sa première édition, le rendez-vous a été pris : celui de l'excellence avec des élevés excellents. Cette fois encore, Orange Cameroun a mis les petits plats dans les grands dans une cérémonie empreinte d'excellence. Avec pour objectif : célébrer les élèves ayant obtenu des résultats exceptionnels au Baccalauréat 2026.Un témoignage de l'engagement de l'entreprise envers l'Education des jeunes et leur avenir en leur offrant des bourses pour soutenir la suite de leurs études.

Pour garder son caractère exceptionnel, solennel et citoyen le déploiement s'est effectué dans l'espace et le temps. Aussi, Orange Excellence + se veut « Une initiative portée par orange et soutenue par plusieurs Entreprises citoyennes qui a pour but de célébrer et de récompenser les meilleurs Bacheliers du Cameroun toutes séries confondues. Cette initiative vise à encourager l'excellence académique et à inspirer les jeunes à viser haut » Cette année à Douala, L'engagement a été pris, solennel et à l'unisson « nous nous engageons à soutenir la jeunesse, en valorisant leurs efforts académiques et en leur offrant des opportunités qui les préparent à relever les défis de demain ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour la deuxième édition cette année, la cérémonie a été organisée pour présenter les 50 génies qui se sont illustrés dans les examens du Baccalauréat Francophone et du General Certificate of Education Advance Level section Anglophone au cours de l'année académique 2025-2026. Ils sont venus de tous les coins du Cameroun sans distinction aucune. Les bourses ont été répartis ainsi qu'il suit : les 3 Majors Nationaux section Francophone, les 3 Majors nationaux section Anglophone. Du 4e au 30e National section Francophone, du 4e au 20e section Anglophone. Les prix vont de 1million à 2 million 500 milles, des téléphones et abonnements En section Francophone et anglophone. Pour un total de 58 millions.

Au finish, Orange et les partenaires Orange Excellence + ont rassuré les jeunes lauréats « Le développement durable de notre nation repose sur la valorisation de son capital humain le plus précieux : sa jeunesse. Convaincus que le savoir est un puissant levier de développement, ils ont mis un point d'honneur à valoriser le mérite et accompagner les jeunes talents qui façonneront les grands défis de demain »

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2026 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.