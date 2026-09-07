Sénégal: Déclaration de politique générale - Les rouages d'un exercice au coeur de l'action gouvernementale

Nommé Premier ministre le 25 mai 2026, Ahmadou Al Aminou Lô doit présenter, ce mardi 8 septembre à l'hémicycle, sa Déclaration de politique générale (DPG) devant l'Assemblée nationale. Derrière cette échéance institutionnelle se trouve un important dispositif de préparation et de coordination administrative, mobilisant plusieurs niveaux de l'appareil d'État. Le Soleil Digital s'est intéressé aux mécanismes qui président à l'élaboration de ce document appelé à fixer la feuille de route du gouvernement.

La DPG n'est pas conçue comme un exercice de bilan. Elle constitue avant tout un document d'orientation et de programmation, destiné à exposer les priorités du gouvernement ainsi que les actions envisagées à court et moyen terme. Selon les informations recueillies par notre rédaction, le discours devrait s'inscrire dans les quatre axes du référentiel Sénégal 2050, avec une attention particulière portée aux objectifs à atteindre à l'horizon 2029.

Prévue par la Constitution après la nomination du Premier ministre, la Déclaration de politique générale ouvre un débat devant la représentation nationale. Celui-ci peut être suivi, à l'initiative du chef du gouvernement, d'un vote de confiance, conformément aux articles 55 et 86 de la Constitution.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ahmadou Al Aminou Lô se prépare à présenter sa DPG le 8 septembre. L'exercice revêt ainsi une dimension à la fois politique et institutionnelle. Il revient au Premier ministre de décliner, dans les différents secteurs, les orientations définies par le président de la République et d'en préciser les traductions opérationnelles. En sa qualité de coordonnateur de l'action gouvernementale, conformément à l'article 57 de la Constitution, il peut s'appuyer sur l'ensemble de l'administration pour préparer cet exercice.

Une préparation pilotée au coeur de l'administration

La préparation de la DPG repose sur une chaîne de coordination qui commence dans les départements ministériels et remonte jusqu'au Secrétariat général du gouvernement. Au centre de ce dispositif se trouve le Secrétaire général du gouvernement, en lien avec le Directeur de cabinet du Premier ministre et les conseillers techniques chargés des différents secteurs.

Dans chaque ministère, le secrétaire général constitue le principal relais de ce travail. Fonctionnaire de la hiérarchie A1 disposant d'au moins dix années d'ancienneté dans l'administration publique, il assure notamment la coordination des directions et la continuité de l'action administrative. Sa connaissance des dossiers permet également d'accompagner le ministre dans la prise en main des politiques et programmes du département.

Concrètement, dès réception des orientations relatives à la préparation de la DPG, le ministre saisit son secrétaire général. Celui-ci répartit le travail entre les directions et services concernés. Les contributions sont ensuite consolidées au niveau du département ministériel, avant d'être transmises au Secrétariat général du gouvernement.

Cette méthode permet de constituer, secteur par secteur, une base de données et de propositions destinée à alimenter la rédaction de la Déclaration. Le travail de synthèse et d'harmonisation permet ensuite de construire un document cohérent, articulant les priorités nationales, les engagements du gouvernement et les mesures envisagées.

C'est dans cette dynamique que s'inscrivait déjà, en décembre, la demande formulée par Ousmane Sonko, alors Premier ministre, lors du Conseil des ministres du 3 décembre 2024. Il avait chargé le ministre, Secrétaire général du gouvernement de l'époque, Ahmadou Al Aminou Lô, aujourd'hui lui-même chef du gouvernement, de coordonner la finalisation de la Déclaration de politique générale (DPG) destinée à être présentée devant la nouvelle Assemblée nationale. Quelques mois plus tard, c'est donc celui qui avait piloté les préparatifs de ce document qui sera appelé à le défendre lui-même devant les députés.

Le discours, mais aussi tout un dispositif de réponses

La préparation ne s'arrête toutefois pas au contenu du discours. L'administration travaille également sur les éventuelles questions susceptibles d'être soulevées par les parlementaires. Les données techniques sont ainsi regroupées dans des tableaux de bord sectoriels permettant de disposer rapidement d'informations précises.

Un député peut, par exemple, demander au Premier ministre le nombre d'abris provisoires recensés dans une localité donnée. Même si cette donnée ne figure pas dans la DPG, le ministère concerné doit être en mesure de la fournir immédiatement à l'équipe du chef du gouvernement, à partir des informations déjà consolidées.

Ahmadou Al Aminou Lô face aux élus du peuple ce mardi Des séances de coordination réunissent ainsi les équipes techniques afin de rapprocher les données, harmoniser les éléments de réponse et prévenir d'éventuelles contradictions entre départements ministériels. L'objectif est de permettre au Premier ministre d'aborder le débat avec une connaissance suffisamment précise des dossiers relevant de l'action gouvernementale.

Du texte technique au discours politique

Une autre étape consiste à transformer cette matière administrative en un discours accessible et politique. Le Premier ministre ne peut évidemment pas présenter aux députés une succession de rapports techniques. Les informations recueillies par les différents ministères doivent être hiérarchisées et organisées autour d'un fil conducteur.

Le travail rédactionnel consiste alors à déterminer les messages essentiels, les annonces prioritaires, les réformes structurantes et les résultats à mettre en avant. Le discours doit conserver sa précision tout en étant suffisamment clair pour être compris par les parlementaires et, au-delà, par l'opinion publique.

Le choix des mots revêt donc une importance particulière. Une DPG engage politiquement le Gouvernement. Chaque engagement doit être formulé avec suffisamment de précision pour exprimer une volonté politique, sans créer d'incohérence avec les compétences de l'État, les procédures administratives ou les contraintes budgétaires.

Pour cette échéance du mardi 8 septembre, Ahmadou Al Aminou Lô dispose depuis plusieurs jours de son document de référence. Il se présentera devant les députés avec l'ensemble des membres du gouvernement, pour exposer les priorités de son équipe et préciser les principales réformes et mesures qu'il entend conduire au cours du reste du quinquennat.