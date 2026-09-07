Sénégal: Blessé au genou - Antoine Mendy absent six mois, un sérieux coup pour les Lions

La sélection sénégalaise devra composer sans Antoine Mendy pour une bonne partie des prochaines échéances. Victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche, le défenseur de l'Ogc Nice sera éloigné des terrains pour au moins six mois. Une blessure qui le prive des prochaines journées des éliminatoires de la Can 2027, coorganisée par l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie.

Antoine Mendy s'est blessé lors de la rencontre de Ligue 1 française entre Nice et Le Mans (1-1). Entré à la 73e minute à la place d'Axel Witsel, le défenseur a été contraint de quitter ses coéquipiers après s'être plaint du genou gauche à la 86e minute. Les examens réalisés dimanche ont confirmé le diagnostic : rupture du ligament croisé. Champion d'Afrique et présent avec les Lions lors de la dernière Coupe du monde, Antoine Mendy devra subir une intervention chirurgicale. Son indisponibilité est estimée à six mois au minimum.

Le défenseur manquera ainsi les deux prochaines sorties du Sénégal face au Mozambique et à l'Éthiopie, mais également la suite des éliminatoires de la Can 2027. Avec un retour envisagé vers le mois de mars, il devrait retrouver les terrains une fois la campagne qualificative achevée.

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Cette absence vient compliquer davantage les plans du prochain sélectionneur des Lions. Krépin Diatta, actuellement sans club, pourrait également manquer à l'appel. Défenseur central de formation, Antoine Mendy est régulièrement utilisé en sélection comme solution de remplacement de Diatta.

Le Sénégal devra donc trouver de nouvelles options dans ce secteur à l'approche des prochaines échéances internationales. À ces forfaits s'ajoutent ceux d'Iliman Ndiaye et d'Ismaïla Sarr, suspendus par la Caf pour deux matches à la suite des incidents ayant marqué la finale de la Can 2025 face au Maroc.