Sénégal: Kaolack - Le Conseil départemental offre une seconde tribune au stade Lamine Guèye !

Le président du Conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssouph Bengelloune, a procédé hier à la pose de la première pierre de la deuxième tribune du stade Lamine Guèye. Cette nouvelle infrastructure, qui sera érigée sur la partie Est du stade, doit contribuer à renforcer les capacités d'accueil de l'enceinte sportive.

Le stade Lamine Guèye de Kaolack sera bientôt doté d'une deuxième tribune. Le président du Conseil départemental, qui en avait fait un combat personnel, a procédé hier à la pose de la première pierre, en présence du préfet de Kaolack, Mamadou Guèye et de plusieurs autres personnalités. Cette nouvelle tribune moderne vise à offrir de meilleures conditions d'accueil aux sportifs et aux spectateurs. « Cette deuxième tribune dotera notre stade départemental d'infrastructures à la hauteur du talent de nos jeunes », a déclaré Ahmed Youssouph Bengelloune.

Le président du Conseil départemental a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le développement du sport et l'épanouissement de la jeunesse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers cette cérémonie, Ahmed Youssouph Bengelloune matérialise une promesse faite lors du passage du trophée de la CAN 2025 dans la capitale du Saloum. Les travaux devraient démarrer prochainement. « Notre souhait est que la construction de cette seconde tribune soit achevée à temps. L'objectif est de procéder à son inauguration au plus tard en janvier 2027 », a insisté le président du Conseil départemental.