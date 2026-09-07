Sénégal: LSFP - Teungueth, Uso et Linguère affolent le mercato

Il y a eu du mouvement dans les clubs de l'élite locale lors du mercato estival. La plupart des équipes de la Ligue 1 ont enregistré plusieurs départs et arrivées entre la fin de la saison dernière et maintenant. Le champion en titre, Teungueth Fc, l'Us Ouakam et la Linguère auront été les plus actifs sur le marché des transferts.

Champion du Sénégal en titre, Teungueth Fc renforce son effectif en vue de défendre son titre et de disputer la Ligue des champions de la Caf. Le club rufisquois a officialisé plusieurs recrues, tout en enregistrant le retour d'anciens de la maison. Sous la direction de Malick Daf, les « Jaune et Bleu » ont étoffé leur effectif avant le début de la nouvelle saison. Le représentant du Sénégal en Ligue des champions de la Caf a renforcé plusieurs secteurs de jeu avec des profils issus du championnat local. Parmi les nouvelles recrues figure Albert Boughazelli, ailier en provenance de Wally Daan.

Joueur expérimenté, passé notamment par Génération Foot et le Ndiambour de Louga, il vient apporter son expérience au secteur offensif de Teungueth Fc. Dans les buts, le club rufisquois mise sur la jeunesse avec l'arrivée de Gorgui Diop, recruté en provenance de l'Ajel de Rufisque. Le jeune gardien devra toutefois faire face à une forte concurrence, notamment celle d'Abdoulaye Dieng, élu meilleur gardien du championnat la saison dernière. Au milieu de terrain, Seydou Nourou Dione rejoint également les rangs du Tfc en provenance de la Sonacos de Diourbel. En plus de ces renforts, Teungueth Fc enregistre le retour de Sidy Sow. Le jeune défenseur central sénégalais revient après un passage en Suède sous les couleurs de Västerås Sk, qu'il avait rejoint sous la forme d'un prêt.

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L'Us Ouakam, également, s'est signalée sur le marché des transferts en enregistrant plusieurs arrivées, notamment ces derniers jours. Sous la direction du nouvel entraîneur Hassan Fall, le club lébou a d'abord annoncé la signature d'Omar Faye, en provenance d'Amitié Fc. Milieu relayeur technique et habile balle au pied, le talentueux joueur vient renforcer l'entrejeu des « Requins ». Très ambitieux et désireux de jouer les premiers rôles dans l'élite locale, l'Uso s'est aussi attaché les services de Cheikh Fall Babou, qui effectue ainsi son retour au club.

Le solide gardien de but, transfuge de Guédiawaye Fc, représente un renfort de taille pour cette équipe. Il arrive à Ouakam au même titre que Souleymane Touré, rugueux défenseur central qui évoluait à Dakar Sacré-Coeur la saison dernière. Recommandé sans doute par le nouveau coach au club, le natif de Dalifort devra apporter son savoir-faire au sein de cette formation. La dernière recrue en date de l'Us Ouakam est le jeune milieu de terrain Pape Mar Wade. Ancien joueur de Builders Fc, le nouveau « Requin » est capable d'évoluer à différents postes dans l'entrejeu.

L'autre équipe qui s'est bien renforcée durant le mercato n'est autre que la Linguère de Saint-Louis. Après le retour de l'expérimenté Amara Traoré sur le banc de l'équipe A et comme manager général, le club nordiste s'est aussitôt attelé à étoffer son effectif en vue de la saison à venir. C'est ainsi que l'équipe a choisi de faire ses emplettes au niveau des clubs locaux de la région du Nord. En effet, la Linguère a enregistré les arrivées de Ndiogou Diop (Usc Saint-Louis), Serigne Habib Dieng (Usc Saint-Louis), Samba Sangaré (Ugb Sporting Club), Victor Mendy (Lappu Nder) ou encore Mamadou Ba (Ndar Guedj).

Des joueurs venus d'autres horizons sont également venus renforcer l'équipe. C'est le cas d'Arona Boye, ex-latéral du Stade de Mbour, de l'arrière gauche Abdou Khadre Samb en provenance de l'Asac Ndiambour et de Chaïbatou Mangane, milieu de terrain transfuge de Khor Fc. Des jeunes de la petite catégorie du club ont aussi été surclassés, à l'image de l'attaquant Mame Diewo Ndiongue, Fallou Dièye et El Hadj Samba Wade, qui signent officiellement leur premier contrat professionnel. Une nouvelle étape dans leur carrière et une belle récompense pour leur travail et leur détermination.