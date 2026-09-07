Ce premier week-end de septembre 2026 a une nouvelle fois confirmé la présence massive et la qualité des Sénégalais dans les grands championnats européens. Entre buts décisifs, passes lumineuses et débuts remarqués, plusieurs Lions se sont illustrés, même si tous n'ont pas connu la même réussite collective avec leurs clubs.

Pape Moussa Fall-Assane Diao, impériaux

Le MVP sénégalais du weekend est sans aucun doute Pape Moussa Fall. Le géant sénégalais a porté Metz avec un triplé contre Rodez lors de la 5e journée de Ligue 2. Il porte ainsi son total à 5 réalisations et caracole en tête du classement des meilleurs artificiers. Par ailleurs, l'ancien de Génération Foot s'offre une belle revanche après avoir connu une rupture des ligaments croisés il y a quelques mois.

C'est l'une des performances sénégalaises les plus marquantes du week-end. Lors de la 3e journée de Serie A, Assane Diao a signé un doublé avec Côme à l'occasion de la large victoire de son équipe sur la pelouse de Gênes (4-1). Le jeune attaquant confirme ainsi son excellent début de saison en Italie. À l'inverse, Pape Matar Sarr n'a pas été retenu dans le groupe de la Juventus, tenue en échec par l'AC Milan (1-1), tandis qu'Idrissa Gana Gueye et l'Udinese devaient encore disputer leur rencontre face à la Lazio ce lundi.

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Monaco : Lamine Camara phénoménal

En Ligue 1, la 3e journée a été marquée par un résultat surprise : l'AS Monaco, avec Lamine Camara et Sadibou Sané, s'est imposé au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (2-1). Une victoire de prestige pour le club monégasque et ses représentants sénégalais. Surtout, le milieu de terrain montre qu'il a parfaitement digéré son faux-départ à Chelsea.

Ailleurs, les résultats ont été plus contrastés pour les Lions. Le RC Lens d'Abdallah Sima s'est incliné à domicile face au FC Lorient (0-1), et Le Havre, emmené par son capitaine Rassoul Ndiaye, a également été battu chez lui par le Stade Brestois (1-2). L'OGC Nice, avec Yehvann Diouf titulaire, a été tenu en échec par Le Mans (1-1), un match qui a malheureusement tourné au drame pour Antoine Mendy, entré en cours de jeu et victime d'une rupture des ligaments croisés.

Du côté des bonnes nouvelles, Strasbourg, avec Pape Demba Diop titulaire, s'est imposé largement à Troyes (6-2), et le Stade Rennais a validé sa victoire à Angers (2-1) avec l'entrée de Boulaye Dia en fin de rencontre. Moussa Niakhaté et l'Olympique Lyonnais ont dominé l'AJ Auxerre (3-1), tandis que Moustapha Mbow est entré en jeu lors du succès du Paris FC à Marseille (3-2).

Angleterre : Iliman Ndiaye lancé avec Manchester City

En Premier League, Iliman Ndiaye a disputé sa première rencontre sous le maillot de Manchester City, titulaire lors de la victoire des Citizens face à Coventry (1-0). Un début prometteur pour l'international sénégalais dans son nouveau club.

Crystal Palace, privé d'Ismaïla Sarr blessé, s'est imposé sur la pelouse de Fulham (3-2). Aston Villa, avec Nicolas Jackson titulaire, a partagé les points face à Hull City de Nobel Mendy (0-0), tandis que Brentford et Sunderland, ce dernier toujours privé d'Habib Diarra blessé, se sont neutralisés (1-1).

Espagne, Allemagne, Turquie et Belgique

En Liga, Villarreal de Pape Gueye s'est incliné à domicile face au Deportivo La Corogne (2-3), tandis que le Rayo Vallecano de Pathé Ciss, titulaire, a battu le Racing Santander (3-2).

En Bundesliga, le Bayern Munich a été accroché par Schalke (0-0), et le Werder Brême s'est imposé face au RB Leipzig (3-1). En Turquie, Galatasaray et Ismaïl Jakobs se sont imposés à Istanbul Başakşehir (3-2). En Belgique enfin, le Club Bruges de Mamadou Diakhon s'est imposé à Lommel (1-0), pendant qu'Anderlecht était tenu en échec par La Gantoise (0-0).

Arabie saoudite : un derby sénégalais et de belles prestations

Le championnat saoudien a lui aussi été riche en confrontations entre Lions. Al-Ittihad de Dion Lopy a battu Al-Nassr de Sadio Mané (2-1), tandis qu'Al-Hilal de Kalidou Koulibaly s'est imposé face à Al-Shabab de Mory Diaw (2-0). Al-Ahli et son capitaine Édouard Mendy ont largement dominé Al-Riyadh (5-0), et Neom SC, avec Malang Sarr titulaire en défense centrale, a battu Al-Khaleej (3-0). En revanche, Abdou Diallo et Abha se sont inclinés face à Al-Ettifaq (0-1).

Entre le triplé de Pape Moussa Fall, le doublé d'Assane Diao, la belle opération de Monaco au Parc des Princes et les débuts réussis d'Iliman Ndiaye à Manchester City, ce week-end aura une fois de plus mis en lumière la profondeur et la qualité du réservoir sénégalais dans les grands championnats. Seule ombre au tableau, la grave blessure d'Antoine Mendy, qui va devoir observer une longue période d'indisponibilité.