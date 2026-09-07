Ile Maurice: Un adolescent de 13 ans grièvement blessé dans un délit de fuite

7 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Un adolescent de 13 ans se trouve dans un état sérieux après avoir été impliqué dans un accident de la route avec délit de fuite, le dimanche 6 septembre après-midi à Rose-Hill. L'accident s'est produit vers 16 h 20 à l'angle des avenues Apollon et Arianne.

La victime, élève au St Andrews College et habitant Rose-Hill, circulait à trottinette lorsqu'il aurait été percuté par une motocyclette. Après le choc, le motocycliste ne s'est pas arrêté et a poursuivi sa route. Le garçon a été retrouvé inconscient sur le bord de la route. Sa mère l'a immédiatement transporté au Victoria Hospital, où il a été admis en soins intensifs. Son état de santé est jugé sérieux. La police s'est rendue sur les lieux et a procédé aux relevés et mesures nécessaires. La trottinette de l'adolescent a été saisie et transportée au poste de police.

L'enquête s'est également orientée vers les images des caméras Safe City installées dans le secteur. Le visionnage des images a permis aux enquêteurs d'apercevoir partiellement le numéro d'immatriculation de la motocyclette impliquée. Toutefois, la plaque d'immatriculation ne serait pas conforme aux exigences légales, compliquant l'identification précise du véhicule.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les enquêteurs poursuivent leurs recherches afin d'établir les circonstances exactes de l'accident et d'identifier le motocycliste qui a pris la fuite après le choc. Entre-temps, l'adolescent reste hospitalisé.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.