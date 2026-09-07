Ile Maurice: Un adolescent de 13 ans grièvement blessé dans un délit de fuite

Un adolescent de 13 ans se trouve dans un état sérieux après avoir été impliqué dans un accident de la route avec délit de fuite, le dimanche 6 septembre après-midi à Rose-Hill. L'accident s'est produit vers 16 h 20 à l'angle des avenues Apollon et Arianne.

La victime, élève au St Andrews College et habitant Rose-Hill, circulait à trottinette lorsqu'il aurait été percuté par une motocyclette. Après le choc, le motocycliste ne s'est pas arrêté et a poursuivi sa route. Le garçon a été retrouvé inconscient sur le bord de la route. Sa mère l'a immédiatement transporté au Victoria Hospital, où il a été admis en soins intensifs. Son état de santé est jugé sérieux. La police s'est rendue sur les lieux et a procédé aux relevés et mesures nécessaires. La trottinette de l'adolescent a été saisie et transportée au poste de police.

L'enquête s'est également orientée vers les images des caméras Safe City installées dans le secteur. Le visionnage des images a permis aux enquêteurs d'apercevoir partiellement le numéro d'immatriculation de la motocyclette impliquée. Toutefois, la plaque d'immatriculation ne serait pas conforme aux exigences légales, compliquant l'identification précise du véhicule.

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Les enquêteurs poursuivent leurs recherches afin d'établir les circonstances exactes de l'accident et d'identifier le motocycliste qui a pris la fuite après le choc. Entre-temps, l'adolescent reste hospitalisé.