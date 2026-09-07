Ile Maurice: Du terrain à l'objectif, les habitants mettent leur village à l'honneur

À Gros-Cailloux, ces dernières semaines ont été rythmées par le sport, la créativité et surtout par l'envie de faire vivre la communauté. À travers le Foot 5 Tournament et un concours de photographie, la Gros-Cailloux Community Development Association a voulu offrir aux habitants un espace pour se retrouver, partager leurs talents et faire découvrir leur village autrement.

Sous la présidence de Neel Ramjuttun, l'association a organisé plusieurs activités destinées à encourager la participation des habitants de tous âges. Le point culminant de ces initiatives a eu lieu le dimanche 6 septembre, avec la finale du Foot 5 Tournament au Gros-Cailloux Community Centre.

Lancé le 9 août, le tournoi a réuni des équipes de Gros-Cailloux et des régions avoisinantes. Particularité de cette compétition : les participants ont joué sous les couleurs de différentes sélections nationales de football, à l'image d'une Coupe du monde. Au terme des rencontres, c'est l'équipe représentant la Côte d'Ivoire qui a décroché le titre.

Au-delà du résultat, le tournoi a surtout permis aux jeunes de se retrouver autour d'une même passion. Entre les encouragements, les moments de tension sur le terrain et les célébrations, le football est devenu un prétexte pour créer des liens et renforcer l'esprit de camaraderie dans le village.

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Les joueurs ont été récompensés par des coupes et des médailles à l'issue de la compétition.

Avant le coup d'envoi de la finale masculine, une rencontre amicale de Foot 5 féminin a également été organisée. Une initiative qui a permis de mettre les femmes à l'honneur et de leur offrir, elles aussi, un moment sportif et convivial. Arthee Aubeeluck s'est classée première, suivie de Vaishnavee Jumungur à la deuxième place et de Varsha Pultee à la troisième.

Parallèlement au football, l'association a lancé en juillet le concours de photographie Nou Ti Villaz. Ouvert à tous les habitants, le concours invitait les participants à porter un regard personnel sur leur village. Paysages, scènes de la vie quotidienne, endroits familiers ou petits détails souvent oubliés : chacun était invité à immortaliser ce qui, à ses yeux, représente l'âme de Gros-Cailloux.

Au total, 18 photographies originales ont été soumises. À travers ces clichés, les habitants ont ainsi raconté leur village avec leur propre regard, transformant des lieux du quotidien en véritables souvenirs.

Les trois meilleures photographies ont été récompensées. Le premier lauréat a reçu Rs 5 000, tandis que les deuxième et troisième places ont été récompensées de Rs 3 000 et Rs 2 000 respectivement.

Pour la Gros-Cailloux Community Development Association, ces initiatives vont bien au-delà d'une simple compétition. Elles permettent de rapprocher les habitants, de valoriser les talents locaux et surtout de donner aux jeunes une place active dans la vie de leur communauté.