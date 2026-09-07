Ile Maurice: Une jeune femme affirme avoir été victime d'une agression sexuelle durant son sommeil

Une jeune femme de 21 ans a porté plainte à la police, le dimanche 6 septembre, affirmant avoir été victime d'une agression sexuelle alors qu'elle dormait dans un appartement situé dans l'ouest de l'île. Les faits allégués se seraient produits vers 5 heures.

Selon la jeune femme, une joaillière originaire de La Réunion et actuellement en séjour à Maurice, elle dormait profondément lorsqu'un homme aurait eu des relations sexuelles avec elle sans son consentement. Elle affirme ne pas avoir ressenti quoi que ce soit durant les faits.

C'est vers 6 h 30, à son réveil, que sa cousine lui aurait révélé ce qui se serait passé. La victime indique n'avoir constaté ni saignement ni blessure ou marque visible sur son corps. Elle a néanmoins souhaité se soumettre à un examen médical et a indiqué aux enquêteurs qu'elle était disposée à participer aux différentes procédures policières.

La jeune femme, arrivée à Maurice le 3 septembre, devait quitter le pays le 12 septembre. Elle a été examinée dimanche à l'hôpital Victoria par un médecin légiste. Dans le cadre de l'enquête, quatre prélèvements ont été effectués. Les échantillons ont été remis au Forensic Science Laboratory (FSL) de Réduit pour analyse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À ce stade, l'homme mis en cause est toujours recherché par la police. L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances entourant cette plainte et de déterminer les responsabilités dans cette affaire.