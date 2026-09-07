Ile Maurice: Coup de feu accidentel au domicile du vice-président

Un incident impliquant une arme de service est venu troubler la quiétude du quartier résidentiel de Roche-Brunes dans la nuit de samedi à dimanche. Un policier affecté à la garde du domicile du vice-président de la République, Robert Hungley, aurait accidentellement tiré un coup de feu avec son revolver de service.

Les faits se sont produits vers 2 h 15, ce dimanche 6 septembre. Le constable, affecté au troisième quart de travail, assurait la surveillance du domicile officiel du vice-président. Selon les informations recueillies, alors qu'il se dirigeait vers un véhicule de police stationné à l'extérieur de la résidence afin de rendre compte à l'officier de visite, sa ceinture aurait soudainement glissé avant de tomber au sol. Le revolver qu'il portait aurait également heurté le bitume, provoquant une détonation.

Le policier aurait immédiatement récupéré son équipement et vérifié son arme. Une cartouche avait été percutée. Le barillet contenait encore quatre munitions intactes ainsi qu'une douille vide. L'incident a été signalé sans délai à son supérieur, qui effectuait une ronde de contrôle des différents postes de sentinelle. L'arme a été sécurisée et les procédures internes enclenchées afin de déterminer les circonstances exactes du tir.

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Le constable, qui a intégré la force policière en juillet 2016 et est affecté à cette unité depuis mars 2024, devra fournir des explications dans le cadre de l'enquête administrative qui devrait être ouverte.