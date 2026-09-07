Ile Maurice: Des fissures sur des maisons de la NHDC suscitent des interrogations

Une vidéo circulant actuellement sur Facebook attire l'attention sur l'état de plusieurs maisons du projet de la National Housing Development Company Ltd (NHDC) à Bambous. Les images montrent notamment des lignes et des fissures visibles sur les murs extérieurs de certaines unités, soulevant des interrogations sur la qualité des constructions et l'état des logements.

La réaction du ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, n'a pas tardé. Sur sa page Facebook, il a tenu à apporter des précisions concernant les images diffusées sur les réseaux sociaux. «En réponse à une vidéo qui circule sur Facebook et qui ne reflète pas les faits : les lignes foncées visibles sont des travaux de réparation en cours, pas des défauts», affirme le ministre.

Selon lui, il s'agit de «fines fissures capillaires sur l'enduit extérieur». Ces dernières font actuellement l'objet de travaux de réparation selon une procédure approuvée par l'architecte. Le processus consiste notamment à effectuer un rainurage avant l'application de mastic et de silicone, puis une remise en peinture de la surface concernée.

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Le ministre présente ces interventions comme un processus standard de «de-snagging», déjà réalisé avec succès sur d'autres projets de logements, notamment à Hermitage 1 et à l'avenue Puspass, à Quatre-Bornes. Shakeel Mohamed assure surtout qu'«aucun problème d'intégrité structurelle» n'a été constaté sur les maisons concernées.

Pour étayer ses explications, le ministre a également publié une photographie montrant une unité après la réalisation des travaux de correction à l'avenue Puspass, Quatre-Bornes.