Ile Maurice: Le fils de Véronique Leu-Govind entendu par la FCC

L'enquête sur le projet présumé d'acheminement de cannabis entre Maurice et La Réunion prend un tournant financier. Le fils de Véronique Leu-Govind a été conduit, ce lundi 7 septembre, dans les locaux de la Financial Crimes Commission (FCC) pour un exercice de vérification lié aux investigations en cours, selon nos informations.

Cette démarche intervient alors que les enquêteurs cherchent à éclaircir les différents rouages d'un trafic présumé portant sur 155,7 kg de cannabis, dont la valeur marchande est estimée à environ Rs 233,5 millions. Les investigations portent notamment sur les personnes impliquées, les moyens mobilisés et les éventuels flux financiers liés à cette opération.

Le jeune homme s'est présenté dans les locaux de la FCC à bord de son véhicule personnel. Il a ensuite été accompagné par des officiers de la commission pour les besoins de cette vérification. La FCC s'intéresse notamment au financement des déplacements, de la logistique et des autres moyens qui auraient été nécessaires à la réalisation du projet présumé. Les enquêteurs cherchent également à identifier d'éventuels mouvements de fonds susceptibles d'être liés à l'affaire.