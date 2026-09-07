Ile Maurice: L'acquittement d'Umesh Baboolall annulé

Huit ans après la mort de deux frères à Fond-du-Sac, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. La cour d'appel criminelle de la Cour suprême a, ce lundi 7 septembre, annulé l'acquittement d'Umesh Kumar Baboolall, estimant que son cas aurait dû être laissé à l'appréciation d'un jury.

Umesh Baboolall, surnommé Varun, était poursuivi pour avoir, selon l'accusation, donné à son frère Ritesh Kumar Baboolall, dit Akshay, des instructions en vue de commettre le meurtre de Vijay Anand Goorbin et d'Anand Goorbin, le 2 janvier 2018. Ce soir-là, une altercation avait éclaté entre les deux familles, qui étaient voisines.

La tension était montée d'un cran lorsqu'Umesh était revenu devant la maison des Goorbin avec son frère. Il aurait alors brandi un bâton muni de clous avant de repartir. Peu après, Ritesh aurait repris la camionnette et foncé vers les deux frères Goorbin, qui se trouvaient près d'un mur. Ces derniers ont été mortellement blessés.

Pour la cour, les éléments de preuve permettaient à un jury raisonnable de tirer des conclusions défavorables à l'égard d'Umesh. Le juge du procès avait, lui, poussé trop loin son appréciation de la crédibilité des témoins, alors que cette tâche revenait au jury.

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L'acquittement est donc annulé. Le Directeur des poursuites publiques décidera désormais de la suite à donner au dossier.