Ile Maurice: L'acquittement d'Umesh Baboolall annulé

7 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Huit ans après la mort de deux frères à Fond-du-Sac, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. La cour d'appel criminelle de la Cour suprême a, ce lundi 7 septembre, annulé l'acquittement d'Umesh Kumar Baboolall, estimant que son cas aurait dû être laissé à l'appréciation d'un jury.

Umesh Baboolall, surnommé Varun, était poursuivi pour avoir, selon l'accusation, donné à son frère Ritesh Kumar Baboolall, dit Akshay, des instructions en vue de commettre le meurtre de Vijay Anand Goorbin et d'Anand Goorbin, le 2 janvier 2018. Ce soir-là, une altercation avait éclaté entre les deux familles, qui étaient voisines.

La tension était montée d'un cran lorsqu'Umesh était revenu devant la maison des Goorbin avec son frère. Il aurait alors brandi un bâton muni de clous avant de repartir. Peu après, Ritesh aurait repris la camionnette et foncé vers les deux frères Goorbin, qui se trouvaient près d'un mur. Ces derniers ont été mortellement blessés.

Pour la cour, les éléments de preuve permettaient à un jury raisonnable de tirer des conclusions défavorables à l'égard d'Umesh. Le juge du procès avait, lui, poussé trop loin son appréciation de la crédibilité des témoins, alors que cette tâche revenait au jury.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'acquittement est donc annulé. Le Directeur des poursuites publiques décidera désormais de la suite à donner au dossier.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.