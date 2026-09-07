Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - «C'est une autre étape dans l'histoire du MMM post-Paul Bérenger»

Le Mouvement militant mauricien (MMM) s'apprête à célébrer ses 57 ans. Pour marquer cet anniversaire, le parti mauve a déjà entamé une série de congrès qui se poursuivront au cours des prochaines semaines avant un grand rassemblement prévu le 27 septembre à l'auditorium Octave Wiehe, à Réduit.

Au-delà de la commémoration, cet anniversaire intervient dans une période particulière pour le MMM. Après plusieurs décennies durant lesquelles Paul Bérenger a incarné le parti, les Mauves veulent désormais afficher une nouvelle dynamique et préparer la suite. Pour Rajesh Bhagwan, secrétaire général du MMM, cette période constitue clairement un nouveau chapitre. «C'est une autre étape dans l'histoire du MMM post-Paul Bérenger», souligne-t-il. Le secrétaire général insiste sur la nécessité de préserver l'héritage du parti tout en préparant son avenir. «Notre combat maintenant, c'est de ne pas effacer l'histoire du MMM et, avec l'équipe dirigeante, nous préparons l'avenir du parti», explique-t-il.

Sur le terrain, le parti affirme poursuivre son travail de structuration. Des réunions sont organisées dans les 20 circonscriptions avec les différents dirigeants. L'objectif est notamment de maintenir le contact avec la base militante et de consolider les structures du parti. Cette volonté de consolidation intervient alors que le MMM participe au gouvernement. Rajesh Bhagwan souligne que le travail se poursuit également au sein des différentes instances et structures où les membres du parti sont présents.

Entre mémoire et renouvellement

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Il se montre par ailleurs positif quant aux relations entretenues avec les autres composantes de l'alliance gouvernementale. «On a d'excellentes relations avec les partis de l'alliance», affirme-t-il. Il évoque également les relations avec le Premier ministre, Navin Ramgoolam, avec qui les dirigeants du MMM ont des rencontres régulières. «Sans tambour ni trompette, on travaille au sein du gouvernement», soulignet-il. Concernant les figures du MMM au sein de l'exécutif, Rajesh Bhagwan se dit notamment fier de la présence d'Arianne Navarre-Marie comme Première ministre adjointe.

À l'approche du grand rassemblement du 27 septembre, le MMM veut donc montrer qu'il ne se limite pas à célébrer son passé. Les 57 ans du parti devraient également servir à présenter une formation qui cherche à se renouveler, à consolider ses structures et à préparer une nouvelle génération. Pour Rajesh Bhagwan, l'enjeu est désormais de trouver l'équilibre entre mémoire et renouvellement : conserver les valeurs et les combats qui ont façonné le MMM depuis sa création, tout en construisant son avenir.

Le rendez-vous du 27 septembre à Réduit devrait ainsi être l'occasion pour le parti mauve de tourner symboliquement une page et d'en ouvrir une nouvelle, dans une histoire désormais appelée à s'écrire «post-Paul Bérenger».