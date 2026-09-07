Angola: Le Président du Botswana entame ce lundi une visite officielle au pays

Luanda — Le Président du Botswana, Duma Gideon Boko, entame ce lundi une visite officielle de trois jours en Angola, visant à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, commercial, des investissements et de la coordination politique.

Durant son séjour à Luanda, le Chef de l'État botswanais devrait s'entretenir avec les autorités angolaises à haut niveau, afin d'approfondir les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Cette visite intervient quelques jours après la première session de la Commission mixte bilatérale Angola-Botswana, qui s'est tenue à Luanda, près de cinquante ans après la création de ce mécanisme de coopération.

Cette réunion a permis d'évaluer l'état des relations bilatérales et d'élaborer de nouveaux instruments juridiques pour dynamiser et diversifier la coopération entre les deux pays.

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Parmi les domaines identifiés comme présentant un potentiel de renforcement de la coopération figurent l'agriculture, l'élevage, l'énergie, les mines, le tourisme, les transports, la logistique, l'environnement et la sécurité alimentaire.

Le secteur du diamant présente également un intérêt particulier, compte tenu de l'expérience accumulée par le Botswana dans ce domaine et de la position de l'Angola parmi les producteurs africains de cette ressource.

La coopération touristique pourrait englober la conservation de la nature, la gestion des parcs nationaux et la promotion d'un tourisme durable, secteurs où les deux pays possèdent des expériences et un potentiel complémentaires.

C'est pourquoi, dans le cadre de cette visite, un Forum économique Angola-Botswana est également prévu, lequel réunira des entrepreneurs et des institutions des deux pays et permettra d'identifier des opportunités commerciales, d'investissement et de partenariats.

Dans cette perspective, la visite pourrait renforcer les opportunités commerciales et d'investissement grâce à un rapprochement des entreprises et des institutions des deux pays.

Les relations Angola-Botswana sont encadrées par des instruments juridiques, notamment l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, signé en 2006.

La tenue de la première session de la Commission mixte bilatérale, cinquante ans après sa création, donne un nouvel élan aux mécanismes institutionnels de coopération entre Luanda et Gaborone.

L'Angola et le Botswana font partie de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), au sein de laquelle ils participent aux efforts visant à promouvoir la paix, la stabilité, l'intégration régionale et le développement économique.

La coordination sur les questions inscrites à l'agenda régional et continental constitue également un domaine d'intérêt commun, notamment dans le cadre de la SADC et de l'Union africaine.

La visite de Duma Boko s'inscrit donc dans le cadre de la revitalisation des relations bilatérales et de la recherche de nouveaux axes de partenariat, fondés sur la complémentarité économique et le renforcement de l'intégration régionale.