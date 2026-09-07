Angola: Le ministre d'État du Botswana reconnaît l'importance historique de la bataille de Cuito Cuanavale

Cuito Cuanavale — Le ministre d'État auprès de la Présidence de la République du Botswana, Moet Caesar Mohwasa, a reconnu ce dimanche l'importance de la bataille de Cuito Cuanavale dans l'accession de la Namibie à l'indépendance et l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud.

La bataille de Cuito Cuanavale s'est déroulée entre 1987 et 1988.

Le ministre d'État s'exprimait à l'issue d'une visite de plusieurs heures à Cuito Cuanavale, en compagnie du ministre de la Défense nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie, Lúcio Amaral.

Selon le ministre d'État, la bataille de Cuito Cuanavale, qui a opposé les troupes des FAPLA (État) et de l'UNITA, symbolise le sacrifice des soldats angolais, et a félicité le Gouvernement angolais pour les efforts déployés en faveur de la préservation du patrimoine historique de la région.

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Il s'est dit impressionné par le Mémorial de la Victoire de la Bataille de Cuito Cuanavale, actuellement dans sa deuxième phase de construction, qui rend hommage à la bravoure et à la résilience des soldats angolais lors de ce conflit qui a marqué l'histoire de l'Afrique australe.

« Il convient de souligner non seulement la bravoure des troupes angolaises, mais aussi celle des troupes cubaines, et en particulier celle de leur dirigeant de l'époque, Fidel Castro », a ajouté Moët César Mohwasa, affirmant que la Bataille de Cuito Cuanavale est une source de fierté pour les habitants d'Afrique australe.

Il a mis en lumière le rôle historique joué par l'Angola dans la libération de l'Afrique australe, pour qui les peuples africains se souviennent de la Bataille de Cuito Cuanavale avec honneur et fierté.

Il a indiqué que sa visite s'inscrivait dans le cadre d'une visite plus récente de Lúcio Amaral au Botswana, visant à renforcer les relations dans les domaines de la défense et de la sécurité, du tourisme, de l'énergie, des transports, du commerce et des ressources en eau, le Botswana faisant partie du delta de l'Okavango.

Pour atteindre cet objectif et développer d'autres domaines de coopération, le ministre a déclaré qu'il était nécessaire d'établir une ambassade du Botswana à Luanda, la capitale de l'Angola.

La gouverneure de la province de Cuando, Carla Cativa, a reconnu que la visite du ministre d'État du Botswana symbolisait les bonnes relations entre les deux États, notamment en ce qui concerne la préservation historique des événements survenus sur le théâtre d'opérations, des acteurs de la libération de l'Afrique australe et de Nelson Mandela.

Elle a affirmé que le partage d'informations entre les pays d'Afrique australe sur l'importance de la bataille de Cuito Cuanavale pourrait sensibiliser la jeunesse actuelle et les générations futures à la préservation de la paix et de l'histoire de l'Angola.

Carla Cativa a mis en avant les différents projets d'infrastructure en cours de réalisation dans la région, tels que le Mémorial de la Victoire de la bataille de Cuito Cuanavale, actuellement dans sa deuxième phase. Elle a également mentionné des hôtels, des restaurants, un stade de football et d'autres projets en cours.

Elle a également annoncé la réhabilitation de l'hôpital municipal de Cuito Cuanavale, conçu pour prendre en charge les éventuels incidents impliquant des touristes, des visiteurs et la population en général.

Durant son séjour, la ministre d'État du Botswana a allumé une torche près du mémorial de la victoire de la bataille de Cuito Cuanavale, déposé une gerbe, visité le musée consacré à la bataille, le triangle de Tumpu (zone où les troupes sud-africaines et de l'UNITA ont été vaincues) et d'autres sites.