Angola: Le Gouvernement salue le message de paix et de consolidation véhiculé par le pèlerinage à Muxima

Quiçama — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a mis en lumière, dimanche, le message de paix et de consolidation véhiculé par le pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame de la Conception de Muxima, qui s'est achevé dimanche.

Dans une déclaration à la presse, la ministre a souligné que l'événement avait rassemblé plus de 100 000 fidèles, témoignant de la foi chrétienne du peuple angolais.

« Nous sommes engagés dans un processus de consolidation et de maintien de notre paix. C'est pourquoi les mères viennent implorer la paix dans leurs foyers, la paix pour leurs enfants, la paix au sein de leurs familles, afin qu'elles puissent vivre plus sereinement et que la confiance règne dans leurs familles », a-t-elle déclaré.

Selon elle, ce pèlerinage démontre que le Gouvernement met tout en oeuvre pour permettre à tous les fidèles de séjourner dans la zone de pèlerinage, tout en oeuvrant à l'achèvement de la basilique dans les meilleurs délais.

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Le gouverneur de la province d'Icolo e Bengo, Auzílio Jacob, a déclaré que l'ampleur du pèlerinage à Notre-Dame de Muxima démontre que cet événement n'est plus la seule responsabilité de l'Église catholique et doit impliquer toute la société.

Il a souligné que l'événement occupait pratiquement toute la place aménagée pour accueillir les fidèles, et que de nombreuses autres personnes étaient rassemblées à l'extérieur.

« Nous devons tous nous joindre à cette cause, car Muxima est aujourd'hui un lieu de foi, de spiritualité, d'amour du prochain et de rencontre entre les Angolais », a-t-il affirmé.

Pour le gouverneur, la force spirituelle attribuée à ce lieu permet à ceux qui s'y rendent de vivre une transformation personnelle.

« Ce lieu a une énergie, une force, une conscience propre qui englobe la spiritualité de chacun d'entre nous », a-t-il déclaré.

Il a également exprimé l'espoir que la prochaine édition du pèlerinage puisse se tenir dans la nouvelle basilique de Muxima, compte tenu de l'avancement des travaux.

« Je pense que, l'année prochaine, le pèlerinage débutera à la basilique », a conclu le gouverneur.