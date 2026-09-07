Angola: Sept institutions d'enseignement supérieur reçoivent plus de 20 millions de dollars

Luanda — Plus de 20 millions de dollars seront distribués à sept établissements dans le cadre de la deuxième édition du programme de financement du Projet de développement de l'enseignement supérieur, des sciences et des technologies (TEST), a annoncé vendredi à Luanda le directeur national de l'enseignement supérieur, José Alexandre.

Les établissements bénéficiaires sont les universités Agostinho Neto, Katyavala Bwila et Mandume ya Ndemufayo, l'École supérieure pédagogique de Cuanza Norte, les Instituts Supérieurs des sciences de l'éducation de Huíla, Polytechnique de Bié et Polytechnique de Soyo.

À l'issue de la signature des accords de financement axés sur les résultats entre le ministère de l'Enseignement supérieur, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation (MESCTI) et les sept établissements, José Alexandre a précisé que le montant total du financement s'élève à 20 470 284 dollars.

Il a expliqué que cette somme sera répartie entre les sept établissements, précisant que chacun devrait recevoir environ 3 millions de dollars.

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Le responsable a ajouté que les projets ont été évalués par un jury national et international, conformément aux règles préalablement communiquées aux établissements candidats.

Le responsable a également expliqué que les ressources seront débloquées par étapes, en fonction de l'avancement des activités prévues dans le calendrier.

Les établissements doivent présenter les résultats de chaque phase avant le versement de la tranche suivante.

Le ministère de l'Enseignement supérieur, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation (MESCTI), la Direction nationale de l'enseignement supérieur et la Banque mondiale assureront le suivi et le contrôle de la mise en oeuvre des projets.

De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, Albano Ferreira, a déclaré que les accords signés avec les sept établissements contribueront à améliorer significativement les conditions d'enseignement, de recherche scientifique et d'innovation dans le pays.

Il a mentionné que cet investissement prévoit la modernisation des laboratoires, la numérisation des institutions, la formation des enseignants et des techniciens, l'encouragement de la recherche scientifique et la promotion de l'inclusion, afin de répondre aux principaux défis identifiés dans les plans de développement des institutions.

Albano Ferreira a expliqué que le financement, prévu pour une durée d'environ deux ans, sera mis en oeuvre par étapes et sera soumis à des audits, à un suivi des résultats et au respect des règles nationales et de la Banque mondiale.

« La mise en œuvre effective est prévue pour octobre », a-t-il confirmé.

Représentant les sept institutions sélectionnées, le président de l'Institut Polytechnique Supérieur de Bié, Fernando Maia, a souligné que l'initiative vise à renforcer la formation, la recherche scientifique, l'innovation, la transformation numérique, l'égalité des genres, la gouvernance et les capacités institutionnelles.

Il a insisté sur le fait que le financement basé sur les résultats favorise une culture de planification, de responsabilité, de transparence et de performance mesurable.

Le projet TEST est une initiative du gouvernement angolais, cofinancée par la Banque mondiale grâce à un financement de 150 millions de dollars de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et à une subvention de 50 millions de dollars du Partenariat mondial pour l'éducation.