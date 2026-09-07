Angola: Des chanteurs gospel angolais et brésiliens se produisent au stade des Coqueiros

Luanda — Quarante chanteurs de gospel, angolais et brésiliens, se sont produits dimanche au stade des Coqueiros, à Luanda, dans le cadre d'une initiative de l'Église adventiste du septième jour - Union du Nord-Est de l'Angola.

Organisé dans le cadre du projet musical « Adoradores Angola », le spectacle a réuni 20 artistes angolais et autant de Brésiliens, devant plus de 10 000 spectateurs, chrétiens de différentes confessions religieuses et non-chrétiens.

Pendant près de deux heures, les artistes ont interprété plusieurs morceaux, entrecoupés de brèves lectures de passages bibliques, délivrant des messages d'amour, de foi, de paix, de pardon, ainsi que des appels à une conduite exemplaire des citoyens, à la communion, à l'espérance et au respect des commandements des Saintes Écritures.

L'événement a constitué un moment privilégié d'échange culturel et musical entre l'Angola et le Brésil, tout en contribuant au développement du tourisme religieux.

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S'exprimant auprès de l'ANGOP, le secrétaire exécutif de cette Église, Osvaldo Vunge, a expliqué que le projet consiste en un chant destiné à la célébration communautaire. D'origine brésilienne, celui-ci y a connu ses cinq éditions précédentes, sous l'organisation du réseau Novo Tempo du Brésil.

Le pasteur a également indiqué qu'au début du mois, dans le cadre de ce projet, des visites avaient été effectuées à la maison de retraite Beiral et au centre pour enfants Kuzola, où des dons de diverses natures ont été remis et des moments de convivialité partagés avec les pensionnaires et les enfants.

Il a annoncé qu'une foire de la santé était prévue les 7 et 8 du mois en cours dans la municipalité de Zango, avec pour objectif de prendre gratuitement en charge plus de 500 personnes souffrant de diverses pathologies.

À cette occasion, l'Église a également obtenu la présence, sur le site du spectacle, de professionnels du Balcão Único de Atendimento ao Público (BUAP), munis d'équipements mobiles permettant aux fidèles d'effectuer leur preuve de vie et de mettre à jour leurs données électorales.

« L'Église est un partenaire de l'État. Nous accomplissons notre mission, avec le soutien de l'administration locale, afin de sensibiliser la population à l'enregistrement officiel et de l'encourager à s'acquitter de son devoir civique », a-t-il souligné.

S'adressant à la presse, le président de l'Église adventiste du septième jour - Union du Nord-Est de l'Angola, Teixeira Vinte, a déclaré que l'initiative « Adoradores Angola » avait notamment pour objectif de rendre hommage aux personnes âgées et aux enfants issus de milieux défavorisés.

À ce titre, il a assuré que l'Église poursuivrait ses efforts afin de développer davantage d'actions de solidarité et d'organiser des spectacles réunissant des artistes angolais et étrangers, dans le but de contribuer à une meilleure diffusion de la musique gospel angolaise à l'étranger.

Le responsable religieux a précisé que l'événement en est à sa sixième édition et qu'il se tient pour la première fois en Angola.