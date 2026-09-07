Angola: Le gouvernement de Huíla salue le dévouement de la députée Filomena dos Santos

Lubango — Le gouverneur de la province de Huíla, Nuno Mahapi, a salué lundi, à Lubango, le dévouement sans faille de la députée Fernanda Filomena dos Santos à la promotion de l'associativisme juvénile ainsi que son engagement au service public et au bien-être des citoyens.

Fernanda Filomena dos Santos est décédée samedi dernier à l'hôpital central de Lubango Dr António Agostinho Neto, des suites d'une maladie.

Dans un message de condoléances transmis à l'ANGOP, le gouverneur souligne que la parlementaire s'était engagée très tôt dans la cause de l'associativisme et que, dans l'exercice de son mandat de députée à l'Assemblée nationale, elle avait apporté une contribution à la vie politique et institutionnelle du pays.

Il rappelle que Fernanda Filomena dos Santos avait participé à l'examen et à l'adoption de textes législatifs, ainsi qu'à la défense des intérêts de la population, en accordant une attention particulière aux préoccupations et aux aspirations des citoyens de Huíla.

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« Son action en faveur du bien commun constitue un héritage digne de reconnaissance et de respect. En ces heures de profonde douleur, de deuil et de désarroi, nous nous associons à la peine de sa famille, de ses amis et de ses collègues face à cette perte aussi soudaine qu'irréparable », indique le message.

Le gouvernement provincial de Huíla rend ainsi hommage à la mémoire d'une jeune femme dont le dévouement, la détermination et le sens du service public resteront un exemple pour tous ceux qui poursuivent la noble mission de servir la province.

Née en octobre 1980, Fernanda Filomena dos Santos avait prêté serment en qualité de députée le 16 septembre 2022 et était membre de la 6e Commission, chargée de la Santé, de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie.

Titulaire d'un master en méthodologie de l'enseignement de la langue portugaise, elle exerçait la profession d'enseignante. Elle avait notamment occupé les fonctions de directrice de l'école primaire n° 53, dans la municipalité de Lubango.