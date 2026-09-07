Angola: Le Brent prolonge sa hausse en début de séance

Luanda — Le baril de Brent a ouvert la séance ce lundi au prix de 96,76, ce qui représente une poursuite de la hausse hebdomadaire.

Cette hausse fait suite aux attaques menées par les États-Unis d'Amérique (USA) et l'Iran contre des navires dans le détroit d'Ormuz et ses environs, des événements qui ont ravivé les craintes d'interruptions prolongées de l'approvisionnement en pétrole brut par cette voie.

Dimanche, le prix du brut de la mer du Nord, pour livraison en novembre de cette année, a oscillé entre 96,49 et 96,94 dollars, selon le site spécialisé « investing.com ».

Le prix du Brent sert à fixer le cours de vente, en bourse, de cette matière première sur le marché international. Il sert également de référence pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.