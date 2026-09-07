Angola: Muxima/2026 - L'INEMA prend en charge plus de 500 patients lors du pèlerinage

Quiçama — Cinq cent quatre-vingts personnes ont bénéficié de soins médicaux et pharmaceutiques dispensés par l'Institut national des urgences médicales (INEMA) lors du pèlerinage au Sanctuaire Nossa Senhora da Conceição da Muxima (Notre-Dame de la Conception de Muxima).

Cette information a été communiquée dimanche par le porte-parole de l'INEMA à Icolo e Bengo, Manuel Francisco, à l'occasion de la clôture du pèlerinage à Muxima, qui s'est déroulé du 3 au 6 septembre.

Selon le porte-parole, 102 cas présentaient des douleurs abdominales et 543 patients ont pu rentrer chez eux.

On a également dénombré 20 transferts pour des problèmes psychologiques, sept pour des traumatismes, 44 cas d'hypertension et 30 cas de diarrhée aiguë.

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« En réalité, c'est le mieux que nous pouvions faire. La tâche a été très ardue compte tenu du nombre de personnes présentes », a-t-il déclaré.

L'INEMA a mobilisé 51 professionnels, dont des médecins, des infirmiers, des psychologues, des pharmaciens et des ambulanciers.

Trois ambulances de soins intensifs, deux ambulances de soins de base et autant de véhicules logistiques, ainsi que du matériel médical et des médicaments, ont été déployés pour desservir la population.

Le porte-parole a conseillé aux patients de suivre scrupuleusement la prescription de leur médecin.

Par ailleurs, le porte-parole de la police d'Icolo e Bengo, Euler Matari, a signalé un accident de la circulation survenu le vendredi 17 septembre sur le pont, dans la localité de Tandala, sans blessé ni décès à déplorer.

Selon l'inspecteur des pompiers Joassir Piedade, porte-parole du commandement provincial d'Icolo e Bengo, quatre incidents nécessitant une hospitalisation ont été recensés pendant le pèlerinage, mais aucun n'était grave.