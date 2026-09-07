Angola: Appel à un engagement dans la formation professionnelle des jeunes

Luanda — Le directeur du Centre de formation professionnelle Dom Bosco-Mabubas (CDBM), Frère Máximo, a plaidé vendredi à Luanda pour un investissement accru dans la formation professionnelle des jeunes afin de contribuer au développement socio-économique du pays.

Dans un communiqué de presse transmis à l'ANGOP dimanche dernier, concernant la cérémonie de remise des certificats à 204 jeunes ayant achevé une formation professionnelle, il a souligné que cette formation devait être associée à la dignité du travail, aux valeurs humaines et à la capacité des jeunes de contribuer au développement du pays.

Selon Frère Máximo, les jeunes sont désormais mieux préparés à transformer leurs compétences en emplois, en entreprises et en nouvelles opportunités.

Tout au long de l'événement, des témoignages de jeunes ayant déjà commencé à concrétiser leur formation ont été mis en avant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Suzeth Lopes Correia, formée en hôtellerie, a déclaré avoir trouvé dans la confiserie l'opportunité de créer sa propre entreprise et de se constituer une clientèle, notamment grâce à une formation en techniques commerciales.

Joaquim Agostinho Neto, formé en commerce, a souligné les progrès réalisés dans la structuration des stratégies de vente et dans la relation client.

La cérémonie de remise des certificats professionnels, organisée par les Salésiens de Don Bosco, a réuni les finalistes, leurs familles, les formateurs, les partenaires et des représentants de la communauté.

Les 204 formés représentent différents domaines de formation, notamment le secrétariat, l'hôtellerie, la couture, la coiffure, le développement commercial, la vente et le marketing.