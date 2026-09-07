Afrique: Open de Suisse 2026 - Adem Selmi décroche l'or et le titre de meilleur taekwondoïste

6 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le Tunisien Adem Selmi a été sacré meilleur taekwondoiste de l'Open de Suisse 2026, après avoir raflé l'or de la catégorie des -63 kg.

Selmi, troisième mondial, médaillé d'or aux tournois du Vietnam et d'Indonésie, s'est imposé en finale du tournoi face à l'Ukrainien Samir Mirzoiev (2-0), engrangeant au passage dix points supplémentaires au classement mondial.

Plus tôt dans la matinée, du côté de Muju en Corée du Sud, le taekwondo féminin tunisien n'a pas réussi à décrocher une place dans le dernier carré. Dans la catégorie des moins de 67 kg, la championne du monde Wafa Masghouni a été éliminée en quarts de finale par la Chinoise Jiani Xing, sur le score de 0-2.

Auparavant, la Tunisienne avait franchi les deux premiers tours en s'imposant face à la Polonaise Julia Nowak, puis à la Malienne Binta Diakité, à chaque fois sur le score de 2-0.

Dans la catégorie des moins de 57 kg, Ouhoud Ben Aoun a quitté la compétition dès les huitièmes de finale, battue par la Marocaine Amina El Dahaoui (0-2). Chaima Toumi a connu le même sort au même stade, après sa défaite face à la Croate Nika Karabatic (0-2).

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