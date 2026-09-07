Tunisie: Incendie à Sfax - Les pneus usagés compliquent l'opération d'extinction

6 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le Lieutenant colonel Khalil Mechri, président de la direction régionale des opérations et du suivi à la direction des opérations de la protection civile, a déclaré que l'opération d'extinction de l'incendie qui s'est déclaré ce dimanche sur la Route de Saltnia, au km 17, dans la délégation de Sakiet Ezzit, dans le gouvernorat de Sfax, se poursuit, soulignant que l'incendie ne représente aucun danger pour les environs.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Mechri a indiqué que l'incendie s'est déclaré vers 14 heures sur un terrain clôturé d'une superficie de 2 000 mètres carrés, où se trouvaient d'importantes quantités de pneus usagés.

Dans nos archives Tunisie: 2 300 nouveaux cas de cancer du côlon chez les hommesIl a précisé que six camions de pompiers de la protection civile se trouvent actuellement sur place pour éteindre l'incendie, sous la supervision du directeur régional de la protection civile de Sfax.

Il a également souligné que l'extinction de l'incendie va prendre du temps, étant donné que les pneus dégagent une fumée dense qui nécessite davantage de temps pour être éteinte, précisant que les causes de l'incendie restent encore inconnues.

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