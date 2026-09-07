Tunisie: Ligue 1 - Les résultats et le classement après la 3e journée

6 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Résultats des rencontres de la 3e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées dimanche :

Dimanche 6 septembre

A Radès :

Lire aussi Ligue 1 : l'Étoile du Sahel tenue en échec par la JS Omrane (1-1)Espérance ST 2 Mael Fernandez Monyebe (24), Youssef Belaili (67)

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AS Marsa 1 Nour Mani (36)

A Sousse :

Etoile du Sahel 1 Achraf Ben Dhiaf (55)

JS Omrane 1 Haroun Kouki (36)

A Métlaoui :

Dans nos archives LNFP : Sanctions lourdes pour les entraîneurs du CS Sfaxien et du CS Bizertin ES Métlaoui 1 Mohamed Bouzaabia (84)

ESH Sousse 0

Reste à jouer:

Mercredi 16 septembre

A Ben Guerdane (16h00):

US Ben Guerdane

CS Sfaxien

Jeudi 17 septembre

Au Bardo (16h00):

Stade Tunisien

Club Africain

A Zarzis (16h00):

ES Zarzis

US Monastir

Déjà joués:

Samedi 5 septembre

A Bizerte :

CA Bizertin 1 Aziz Chaabane (73)

Olympique Béja 1 Med Hédi Hadouchi (40)

A Sfax :

PS Sakiet Eddaier 1 Haroun Ben Ameur (54 sp)

CS Hammam-Lif 0

Classement Pts J G N P BP BC Diff

1. PS Sakiet Eddaier 7 3 2 1 0 3 0 +3

. CA Bizertin 7 3 2 1 0 3 1 +2

3. Club Africain 6 2 2 0 0 2 0 +2

. Espérance ST 6 3 2 0 1 6 6 0

5. CS Sfaxien 4 2 1 1 0 3 2 +1

. US Monastir 4 2 1 1 0 2 1 +1

. Etoile du Sahel 4 3 1 1 1 5 5 0

. JS Omrane 4 3 1 1 1 4 4 0

9. US Ben Guerdane 3 1 1 0 0 2 1 +1

. ES Zarzis 3 2 1 0 1 2 2 0

. ES Métlaoui 3 3 1 0 2 2 3 -1

12. Stade Tunisien 1 2 0 1 1 2 3 -1

. ES Hammam-Sousse 1 3 0 1 2 0 2 -2

. AS Marsa 1 3 0 1 2 1 3 -2

. O. Béja 1 3 0 1 2 2 4 -2

16. CS Hammam-Lif 0 2 0 0 2 0 2 -2

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