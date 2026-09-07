Tunisie: Ligue 1 - Les résultats et le classement après la 3e journée

Résultats des rencontres de la 3e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées dimanche :
Dimanche 6 septembre
A Radès :
Lire aussi Ligue 1 : l'Étoile du Sahel tenue en échec par la JS Omrane (1-1)Espérance ST 2 Mael Fernandez Monyebe (24), Youssef Belaili (67)
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
AS Marsa 1 Nour Mani (36)
A Sousse :
Etoile du Sahel 1 Achraf Ben Dhiaf (55)
JS Omrane 1 Haroun Kouki (36)
A Métlaoui :
Dans nos archives LNFP : Sanctions lourdes pour les entraîneurs du CS Sfaxien et du CS Bizertin ES Métlaoui 1 Mohamed Bouzaabia (84)
ESH Sousse 0
Reste à jouer:
Mercredi 16 septembre
A Ben Guerdane (16h00):
US Ben Guerdane
CS Sfaxien
Jeudi 17 septembre
Au Bardo (16h00):
Stade Tunisien
Club Africain
A Zarzis (16h00):
ES Zarzis
US Monastir
Déjà joués:
Samedi 5 septembre
A Bizerte :
CA Bizertin 1 Aziz Chaabane (73)
Olympique Béja 1 Med Hédi Hadouchi (40)
A Sfax :
PS Sakiet Eddaier 1 Haroun Ben Ameur (54 sp)
CS Hammam-Lif 0
Classement Pts J G N P BP BC Diff
1. PS Sakiet Eddaier 7 3 2 1 0 3 0 +3
. CA Bizertin 7 3 2 1 0 3 1 +2
3. Club Africain 6 2 2 0 0 2 0 +2
. Espérance ST 6 3 2 0 1 6 6 0
5. CS Sfaxien 4 2 1 1 0 3 2 +1
. US Monastir 4 2 1 1 0 2 1 +1
. Etoile du Sahel 4 3 1 1 1 5 5 0
. JS Omrane 4 3 1 1 1 4 4 0
9. US Ben Guerdane 3 1 1 0 0 2 1 +1
. ES Zarzis 3 2 1 0 1 2 2 0
. ES Métlaoui 3 3 1 0 2 2 3 -1
12. Stade Tunisien 1 2 0 1 1 2 3 -1
. ES Hammam-Sousse 1 3 0 1 2 0 2 -2
. AS Marsa 1 3 0 1 2 1 3 -2
. O. Béja 1 3 0 1 2 2 4 -2
16. CS Hammam-Lif 0 2 0 0 2 0 2 -2