Afrique: À la veille de sa présidence de la Ligue arabe, le pays affiche ses priorités

À la veille de l'accession de la Tunisie à la présidence de la 166è session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, prévue lundi 7 septembre, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, s'est entretenu dimanche au Caire avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Nabil Fahmy.

La rencontre, tenue au siège du Secrétariat général de l'organisation panarabe, a porté essentiellement sur les moyens de renforcer l'action arabe commune et d'en améliorer les mécanismes, dans un contexte régional marqué par des mutations rapides et par des défis politiques, sécuritaires, économiques et de développement croissants.

Les deux responsables ont insisté sur la nécessité de renforcer la coordination et la concertation entre les États arabes et de favoriser une plus grande convergence des positions face aux enjeux régionaux. Ils ont également souligné l'importance de consolider le rôle de la Ligue des États arabes en tant que cadre fédérateur de l'action arabe commune et d'accroître l'efficacité de ses institutions et mécanismes afin de mieux répondre aux mutations de la région et aux défis auxquels sont confrontés les États et les peuples arabes.

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À cette occasion, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé la volonté de la Tunisie de mettre à profit sa présidence de la prochaine session ministérielle pour insuffler un nouvel élan à l'action arabe commune. Il a notamment mis en avant les principes de dialogue, de compréhension et de solidarité, ainsi que la nécessité de rapprocher les points de vue et de favoriser l'adoption de positions arabes communes sur les dossiers prioritaires, dans l'objectif de renforcer l'unité des rangs et de défendre les intérêts communs des pays arabes.

Les échanges ont également porté sur les principales questions arabes d'actualité, avec une attention particulière accordée à la question palestinienne, selon un communiqué publié par le département des Affaires étrangères..

Les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre le soutien aux droits légitimes du peuple palestinien, notamment son droit à l'établissement d'un État indépendant sur l'ensemble de son territoire, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale. Ils ont parallèlement insisté sur l'importance de préserver la sécurité et la stabilité des États arabes et de respecter leur souveraineté, leur unité et leur intégrité territoriale.

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, rappelé que la Tunisie accueille plusieurs organisations arabes spécialisées, considérées comme un important levier au service de l'action arabe commune.

Ces institutions, a-t-il fait observer, constituent un véritable capital pour renforcer les dimensions économique, sociale, éducative, culturelle, technologique et de développement de la coopération interarabe. Leur action contribue également à consolider la complémentarité entre les États arabes et à répondre aux aspirations de leurs peuples.

Mohamed Ali Nafti a réaffirmé, dans ce contexte, la disposition de la Tunisie à continuer à soutenir ces organisations et à leur fournir les conditions nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et au renforcement de leur contribution au développement du monde arabe.

De son côté, Nabil Fahmy a salué le rôle de la Tunisie dans le soutien à l'action arabe commune, ainsi que sa contribution au renforcement des institutions et organisations arabes spécialisées. Il a également exprimé sa volonté de poursuivre la coordination et la concertation avec Tunis tout au long de sa présidence de la prochaine session ministérielle du Conseil de la Ligue des États arabes.