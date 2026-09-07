Afrique: Sicile-Tunisie - Une exposition photographique célèbre une mémoire méditerranéenne partagée

Les liens historiques, anthropologiques et ruraux unissant la Sicile occidentale et le sud de la Tunisie sont au coeur d'une nouvelle exposition photographique collective bilingue intitulée « Terres de Sicile et de Tunisie - Mémoire partagée », inaugurée samedi au musée Santa Caterina, situé au coeur du célèbre Cretto di Burri à Gibellina Vecchia (province de Trapani), en Italie.

Cet événement culturel d'envergure s'inscrit dans le cadre du calendrier officiel de « Gibellina, Capitale italienne de l'art contemporain 2026 ». Située à moins de 150 kilomètres des côtes tunisiennes, la Sicile occidentale partage avec la Tunisie des liens séculaires marqués par des paysages agricoles similaires et des influences arabo-normandes. Ce brassage culturel se traduit à travers des traditions communes, à l'image du couscous de poisson de Trapani.

Conçu pour mettre en dialogue cette mémoire et cette identité méditerranéenne, le projet est le fruit d'un partenariat étroit entre l'association trapanaise I Colori della Vita et l'association tunisienne Didon & Enée, avec la contribution de l'association Percorsi a Morsi, entité gestionnaire du musée.

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Selon des médias italiens, le vernissage s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités officielles et du monde de la culture, notamment le maire de Gibellina, Salvatore Sutera, le consul de Tunisie à Palerme, Mohamed Ali Mahjoub, le directeur artistique de Gibellina 2026, Andrea Cusumano, ainsi que le président de l'association Percorsi a Morsi, Michele Benfari.

Pour marquer ce dialogue interculturel par le langage universel des sens, les chefs cuisiniers Peppe Giuffrè et Taieb Bouhadra ont proposé une immersion parallèle dans la gastronomie méditerranéenne.

Initiée par Paolo Rizzo, à l'origine du projet, l'exposition propose un parcours visuel inédit qui fait dialoguer les deux rives du bassin méditerranéen. Elle combine une rétrospective de photographies historiques et de cartes postales d'époque, restaurées et sélectionnées par le maestro italien Michele Fundarò et l'artiste photographe tunisien Saber Bhari, avec les regards contemporains de seize photographes siciliens et tunisiens.

L'affiche officielle de l'événement met en avant la liste complète des artistes exposants, parmi lesquels figurent des auteurs des deux pays tels que Nino Castiglione, Ameni Chermiti, Michele Cernigliaro, Tonino Corso, Ivan De Francesco, Mouna Fkih Khouaja, Matteo Garone, Slim Gomri, Kaouther Khedija Khouini, Soumaya Larbi, Fabio Marino, Giuseppe Monteleone, Paolo Rizzo, Lorenzo Tallarita, Marilena Todaro et Skander Zarrad.

Leurs clichés capturent la relation profonde entre l'homme et la terre, le pastoralisme ou encore les mutations du monde agricole, explorant des réalités territoriales riches mais souvent éloignées des circuits touristiques traditionnels.

L'exposition est ouverte au public en Italie jusqu'au 24 septembre 2026. L'accès au musée est possible tous les jours, à l'exception du lundi, de 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 18h30.

Dans le cadre du renforcement des échanges culturels bilatéraux et de la valorisation du patrimoine immatériel méditerranéen, la collection entamera ensuite une tournée itinérante en Tunisie.