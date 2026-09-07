Afrique: Ligue 1 - L'Étoile du Sahel tenue en échec par la JS Omrane (1-1)

6 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Étoile Sportive du Sahel (ESS) et la Jeunesse Sportive d'Omrane se sont neutralisées 1-1, dimanche 06 septembre 2026 au stade olympique de Sousse, pour le compte de la 3e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

Les Étoilés ont ouvert le score à la 38e minute par Hédi Kouki, avant que la JS Omrane ne revienne au score pour arracher le point du nul.

Après sa victoire face à l'ES Métlaoui lors de la précédente journée, l'Étoile du Sahel se contente ainsi du partage des points pour sa deuxième rencontre consécutive à domicile.

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