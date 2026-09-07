Tunisie: Ligue 1 - L'Espérance de Tunis s'impose 2-1 face à l'AS Mar

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) s'est imposée 2-1 face à l'Avenir Sportif de La Marsa, dimanche 6 septembre 2026 au stade olympique Hammadi-Agrebi de Radès, pour le compte de la 3e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

Les Sang et Or ont ouvert le score à la 24e minute par Maël Fernandez Monyebe, avant que Nour Mani n'égalise pour La Marsa à la 35e minute. L'Espérance a finalement repris l'avantage en seconde période grâce à Youssef Belaïli à la 67e minute, assurant ainsi sa victoire.

Cette victoire permet à l'Espérance de renouer avec le succès après sa défaite (1-3) face à la JS Omrane lors de la précédente journée.