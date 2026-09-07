Tunisie: Au pays - Un étranger 'très dangereux' recherché par Interpol arrêté à Bab Souika

La brigade de la police judiciaire de Bab Souika a arrêté un ressortissant étranger faisant l'objet d'une notice rouge d'Interpol et de plusieurs avis de recherche émis par des autorités judiciaires tunisiennes, selon les informations disponibles. Il est notamment recherché dans des affaires présumées de faux, de détention et d'usage de faux.

L'arrestation est intervenue à la suite d'informations précises faisant état de la présence et des déplacements du suspect dans le secteur relevant de la compétence de la brigade de Bab Souika.

Après des investigations de terrain et une coordination entre les services concernés, les agents de la police judiciaire ont mis en place une opération qui a permis de procéder à son interpellation.

La vérification de son identité dans les systèmes de sécurité a révélé qu'il faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, signalement international utilisé pour demander la localisation et l'arrestation provisoire d'une personne recherchée en vue de poursuites judiciaires ou de l'exécution d'une peine, conformément au droit applicable dans chaque pays.

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Dans nos archives Gabès: les habitants souffrent du manque d'accès à l'eauLes vérifications ont également fait apparaître que l'intéressé était recherché dans le cadre de plusieurs affaires de droit commun en Tunisie, à la demande de différentes autorités judiciaires.

Selon les éléments communiqués, les poursuites le concernant à l'étranger portent notamment sur des faits liés au faux, à la détention de documents falsifiés et à leur usage.

Après consultation du ministère public, il a été décidé de le placer en garde à vue, dans le cadre de l'enquête, et d'engager les procédures judiciaires nécessaires.

Les autorités compétentes doivent désormais procéder à la coordination avec les juridictions tunisiennes à l'origine des avis de recherche ainsi qu'avec les instances concernées afin de déterminer les suites judiciaires à donner à cette affaire, notamment en ce qui concerne les éventuelles procédures d'extradition.

À ce stade, les éléments communiqués font état d'une implication présumée dans les affaires précitées et ne préjugent pas de sa culpabilité, laquelle relève de la justice.