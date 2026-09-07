Tunisie: Riz, sucre, café, thé - Voici les réserves dont dispose le pays

Les stocks de plusieurs produits de consommation subventionnés disponibles dans les entrepôts de l'Office du commerce de la Tunisie (OCT) permettent de couvrir les besoins du pays pour plusieurs mois, selon les données arrêtées au 29 août 2026 et communiquées par le directeur de l'Observatoire National de l'Approvisionnement et des Prix (ONAP) au ministère du Commerce, Ramzi Trabelsi.

Dans une récente déclaration à Mosaïque FM, Trabelsi a ajouté que les réserves de café s'élevaient, à cette date, à 3.300 tonnes, soit l'équivalent d'environ deux mois de consommation. Le responsable a écarté l'existence d'un problème concernant la disponibilité de cette matière sur le marché.

S'agissant du riz, les entrepôts de l'OCT disposaient de 6.000 tonnes, une quantité correspondant à environ trois mois de consommation.

Le conditionnement à l'origine des difficultés d'approvisionnement du riz

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Malgré ce niveau de stock, des difficultés d'approvisionnement en riz sont observées sur le marché. Selon Ramzi Trabelsi, celles-ci ne sont pas liées à un manque de réserves, mais à un problème logistique au niveau des opérations de conditionnement.

La capacité actuelle de l'Office en matière de conditionnement est limitée à 40 tonnes par jour, ce qui ne permet pas d'assurer un rythme suffisant pour alimenter régulièrement le marché.

Pour remédier à cette situation, il a été décidé de sélectionner de nouveaux fournisseurs spécialisés dans le conditionnement du riz, afin d'améliorer l'approvisionnement et de permettre l'écoulement plus rapide des stocks disponibles.

Plus de 72.000 tonnes de sucre disponibles ou en cours de déchargement

Concernant le sucre, les stocks disponibles dans les entrepôts dépassaient 14.000 tonnes au 29 août. À cette quantité s'ajoutent près de 58.000 tonnes actuellement en cours de déchargement depuis des navires dans les ports de Sousse et de Bizerte.

L'ensemble de ces quantités permettrait de couvrir environ quatre mois de consommation, selon le responsable du ministère du Commerce.

Les réserves de thé affichent également des niveaux jugés suffisants. Les entrepôts comptaient 1.300 tonnes de thé vert, correspondant à environ cinq mois de consommation, ainsi que 1.100 tonnes de thé noir, soit l'équivalent d'environ quatre mois de consommation.

À travers ces données, le ministère du Commerce cherche à rassurer sur la disponibilité des principales denrées subventionnées, alors que les difficultés ponctuelles d'approvisionnement de certains produits alimentent régulièrement les inquiétudes sur les marchés.