Tunisie: Météo - Les pluies gagneront plusieurs régions du pays à partir de mardi

Des pluies sont attendues à partir de mardi 8 septembre 2026 dans plusieurs régions de Tunisie, notamment dans le Nord et les zones orientales du pays, a indiqué l'Institut national de la météorologie (INM).

Dans une intervention téléphonique dimanche 06 septembre 2026 sur les ondes de la Radio nationale, l'ingénieur à l'INM, Sarhane Rahali, a précisé que les conditions pluvieuses devraient s'intensifier mercredi et jeudi 9 et 10 septembre.

Les précipitations concerneront alors la plupart des régions du pays, notamment le Nord et le Centre, ainsi que localement certaines zones du Sud.

Les pluies pourront être localement abondantes dans les régions de l'extrême Nord, avec un risque de chutes de grêle par endroits, a ajouté le responsable.

Dans nos archives Taniour en marche vers un éco-village innovant : Deux investisseurs engagés pour valoriser les déchets à SfaxL'évolution des conditions météorologiques devra ainsi faire l'objet d'un suivi particulier au cours des prochains jours, notamment dans les régions exposées à de fortes précipitations.