Cote d'Ivoire: Musique - Joyce Tape, le blues africain entre racines et rencontres

Avec ses compagnons, Joyce Tape crée une véritable géographie musicale, associant énergie et conscience humaine.

Auteur-compositeur-interprète, bassiste et artiste engagée, Joyce Tape s'impose comme l'une des voix singulières du blues africain. De la France où elle est installée depuis une vingtaine d'années, l'Ivoirienne construit une musique à la croisée des cultures, nourrie de ses racines et enrichie par les rencontres.

Son dernier album en date, « Wlouha - Je revis !», sorti en 2021, en est une belle illustration. Enregistré entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et la France, le disque se présente comme une véritable mosaïque humaine, culturelle et musicale. Vieux Farka Touré, les Jaixi et les Gnawa marocains y apportent leurs couleurs. « C'est la rencontre qui rend l'amitié, l'unité, la solidarité », résume l'artiste.

Chez Joyce Tape, les collaborations sont rarement fortuites. En 2013, à Bamako, elle rencontre Vieux Farka Touré dans le cadre d'une collaboration avec Boubacar Traoré pour son album « Niman ». Une relation humaine se noue. Quelques années plus tard, deux titres, « Somobe » et « Emotions », sont enregistrés dans le studio de Vieux Farka Touré.

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Avec les Jaixi, la complicité est également familiale. Joyce Tape les rencontre en 2017, lors de la première édition du festival Dongri 'N'Blues, dont elle est la marraine. Elle les considère affectueusement comme « ses fils ».

Les titres «Assamcé» et «Sôgôman Folie», enregistrés en 2018, seront prolongés par plusieurs concerts en Côte d'Ivoire.

Au Maroc, une autre rencontre va marquer son parcours. En 2016, à Tanger, Joyce Tape fait la connaissance du Maalem Abdellah El Gourd, figure majeure de la musique Gnawa. Une résidence artistique avec ses musiciens français, en février 2017, donne naissance à une expérience particulièrement forte.

Plus de 5 000 personnes, des journalistes et des élèves assistent aux spectacles de fin de résidence. Les enregistrements réalisés à Tanger en octobre 2019 viendront enrichir « Wlouha - Je revis ! ».

Cette ouverture aux autres cultures trouve ses racines dans une enfance musicale. Née le 17 janvier 1975, à Tiassalé, Joyce Tape grandit auprès de sa mère, Hélène Gbaho, chanteuse de blues.

Dès l'âge de 5 ans, elle répond aux refrains maternels. À 12 ans, elle monte pour la première fois sur scène avec elle. Un an plus tard, elle apprend la guitare basse auprès de l'orchestre de la Marine nationale de Côte d'Ivoire.

Après une parenthèse consacrée à la photographie et au journalisme, elle revient pleinement à la musique au début des années 2000. Suivront « Mogobé » (2006), hommage à l'universalité, « Hélène » (2012), dédié à sa mère, puis « Niman » (2014), fruit notamment de sa rencontre avec Boubacar Traoré.

Cette dernière collaboration constitue un tournant. Face aux souffrances provoquées par les conflits, la pauvreté et les crises dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, les deux artistes défendent un même message : remettre l'humain au centre et promouvoir le vivre-ensemble.

Pour Joyce Tape, la musique n'est donc pas seulement affaire de notes et de rythmes. Elle est aussi un espace de transmission et de conscience.

« Nous, artistes, avons l'obligation morale d'attirer l'attention sur les maux qui minent notre société », souligne la Blues'woman qui s'apprête à publier son 6e album et à affronter la scène du festival Blues sur Seine, Paris, du 6 au 10 novembre prochain.

Entre blues, musique traditionnelle africaine et influences occidentales, Joyce Tape poursuit ainsi son chemin : celui d'un blues africain ouvert sur le monde, porté par une femme dont la basse accompagne autant les mélodies que les combats.