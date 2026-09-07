Cote d'Ivoire: L'éditorial d'Adama Koné/Cacao - Le défi des 1 200 Fcfa

Si ce n'est pas une première historique, c'est tout de même inhabituel depuis des décennies. Le prix du café dépasse celui du cacao en Côte d'Ivoire. Au lendemain de l'indépendance, le café était mieux acheté que le cacao (90 Fcfa contre 85, en 1960 ; 75 Fcfa contre 55, en 1961 ; 90 Fcfa contre 70 en 1963 et1964...).

Le dépassement du prix du café par rapport à celui du cacao en Côte d'Ivoire est plus qu'une simple curiosité de prix. Il révèle un changement important dans l'économie des deux filières.

En première lecture, le café désormais vendu à 1 300 Fcfa le kilogramme (Kg) retrouve une relative attractivité par rapport au cacao, produit agricole phare de l'économie ivoirienne, qui, lui, est vendu à 1 200 Fcfa le Kg. Ce, depuis le mardi 1er septembre 2026, pour le compte de la campagne principale 2026-2027 du binôme café-cacao.

Il est clair que ces prix envoient un message incitatif à la livraison de café. Cela n'est pas mauvais quand on observe la chute continue de production de cette spéculation depuis des années en Côte d'Ivoire. Regardons quelques chiffres. 2005, 230 000 tonnes; 2010, 94 000 tonnes; 2015, 126 000 tonnes; 2023, 46 900 tonnes; 2024, 72 210 tonnes.

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Le pays n'est plus une grande puissance mondiale de production de café. La production enregistre une baisse moyenne de 51%. Le pays est classé au 6e rang africain. Sur le plan international, la Côte d'Ivoire occupe la 17e position sur les 78 pays producteurs de café.

Le prix fixé récemment est un appel aux agriculteurs, à la diversification de leur production. La récolte de café pourrait connaître une relative remontée. Cela ne fera que du bien à la filière. Le café peut redevenir une culture économiquement attrayante. Mais à une condition. Que le secteur profite de cette fenêtre pour améliorer durablement sa productivité et sa qualité.

D'ailleurs, le projet national va précisément dans ce sens. Le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030 indique que de nouvelles variétés de café à haut rendement, pouvant atteindre 3 à 3,5 tonnes/ha/an dans de bonnes conditions, ont été mises à disposition par le Centre national de recherche agronomique (Cnra).

Si le pays parvient à augmenter la productivité des plantations, renouveler les vieux vergers et diffuser les nouvelles variétés, il pourrait profiter de prix plus rémunérateurs sans nécessairement augmenter fortement les superficies. C'est peut-être là le véritable enjeu du café ivoirien aujourd'hui : passer d'une caféiculture extensive et vieillissante à un secteur beaucoup plus productif.

En effet, il ne faut pas voir derrière cette embellie que le café est devenu exceptionnellement cher. C'est seulement que le prix garanti du cacao a fortement dégringolé sur le marché international.

Et c'est à ce niveau que ce situe, au-delà de la diversification, pour les producteurs, le véritable défi pour l'ensemble du secteur. C'est-à-dire la construction d'une véritable économie café-cacaoyère. Un modèle économique robuste qui couvre le producteur et qui garantisse à chaque acteur de la filière, un gain résilient.

Pour ce faire, le gouvernement ivoirien doit avoir une démarche. D'abord, le pays doit passer d'une position de puissance agricole à une situation de puissance de transformation. C'est le chantier le plus important. La Côte d'Ivoire dispose déjà d'une importante capacité industrielle.

Pour la campagne 2026-2027, la capacité installée de transformation devrait atteindre 1,344 million de tonnes, contre 1,155 million actuellement. Mais, il faut aller plus loin. La vraie rupture serait que le nom « Côte d'Ivoire » ne soit plus seulement associé à l'origine des fèves. Il faut qu'il renvoie aussi à des chocolats et produits cacaoyers de qualité vendus sur les marchés mondiaux.

Le Plan national de développement 2026-2030 prévoit justement une stratégie de transformation intégrale et de renforcement de la valeur ajoutée locale. La richesse est dans la transformation. Nous l'avons démontré à plusieurs reprises.

Il s'agit, ensuite, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire dispose de marques dans les rayons de supermarchés, à travers le monde. Partir de la fève, au niveau bord champ, pour aboutir au chocolat et autres produits finis de qualité, compétitifs dans le commerce, en passant par la pâte, le beurre, la poudre fera la marque ivoirienne.

Ainsi, la Côte d'Ivoire pourrait avoir son cacao, ses chocolatiers, ses marques, ses standards et ses marchés. Il faut encourager l'émergence de Petites et moyennes entreprises (Pme) et de grands groupes capables de vendre du chocolat ivoirien en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Le marché africain représente déjà une opportunité considérable et une zone favorable d'expérimentation : pourquoi importer massivement des produits chocolatés fabriqués à partir d'un cacao africain alors que la transformation peut être réalisée sur place ?

Enfin, dans cette démarche logique, il ne s'agira plus de rattacher la rémunération du producteur, seulement au prix Coût assurance fret (Caf). Dès lors, il faut créer un lien direct entre la valeur créée par la transformation et la valeur redistribuée au planteur.

Toute chose qui peut se traduire par des primes de traçabilité, des mécanismes de partage de la valeur, le renforcement des coopératives et la participation des producteurs au capital de certaines unités de transformation.

Dans cette dynamique de la chaîne de transformation, le producteur ne sera pas seulement un simple premier fournisseur, mais un acteur économique à part entière. Derrière les 1 200 Fcfa, aujourd'hui, une onde de choc, mais un vrai challenge pour une économie inclusive et prospère, demain.