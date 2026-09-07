Cote d'Ivoire: Facturation électronique - La Fenacci crée un observatoire pour suivre la réforme

La Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire (Fenacci) renforce son dispositif de veille sur la réforme de la facturation électronique.

Réunis samedi 5 septembre 2026 à Adjamé, les responsables des organisations syndicales membres de la Fédération ont échangé sur les enjeux liés à la Facturation normalisée électronique (Fne) et au Reçu normalisé électronique (Rne).

À l'issue d'une conférence de presse, le président du conseil d'administration (Pca) de la Fenacci, Farikou Soumahoro, a annoncé la mise en place de l'Observatoire national de la Facturation Normalisée Électronique (On-Fne). Cette nouvelle structure se veut un outil de veille, d'analyse et de proposition autour de la mise en oeuvre de la réforme.

L'On-Fne aura notamment pour mission de suivre l'application du dispositif, d'en analyser les effets sur l'écosystème commercial et de formuler des propositions à l'endroit du gouvernement. Il devrait également servir de cadre de mobilisation des compétences nationales et internationales afin d'accompagner la transformation numérique du système de facturation.

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Pour la Fenacci, cette transition doit toutefois tenir compte des réalités du terrain. De nombreux commerçants, particulièrement dans le secteur informel, sont encore confrontés à des difficultés d'accès à l'électricité, à Internet ainsi qu'aux équipements informatiques nécessaires à l'utilisation des outils numériques.

La Fédération plaide dès lors pour une intensification de la sensibilisation, de la communication et de la formation des contribuables, en amont comme pendant le déploiement de la Fne. Une approche jugée indispensable pour favoriser l'appropriation de la réforme et limiter les difficultés liées à sa mise en oeuvre.

Cette prise de position intervient quelques jours après la demande formulée par la Fenacci, le 31 août 2026, en faveur de la suspension de l'opération de contrôle de la Fne, afin de permettre une concertation plus large avec les acteurs concernés.

Farikou Soumahoro revendique par ailleurs une longue expérience sur le dossier. Il rappelle que son engagement sur la facture normalisée remonte à 2005, année de son introduction dans la comptabilité ivoirienne. Il affirme avoir alors participé aux revendications des acteurs du commerce ayant contribué à plusieurs aménagements du dispositif.

Pour assurer l'animation de l'On-Fne, Ouattara Lamine, président du Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire (Cfc-CI) et point focal de la facture normalisée, a été désigné.

Avec la création de cet observatoire, la Fenacci entend ainsi passer d'une posture de réaction à un rôle plus structuré de veille, d'expertise et de proposition, afin de contribuer au dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs du commerce autour de la transformation numérique de la facturation.