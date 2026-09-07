Cote d'Ivoire: Employabilité des jeunes - SUNU Assurances lance la 3e édition de son programme « Kiff Tes Vacances »

SUNU Assurances Côte d'Ivoire confirme son engagement en faveur de l'employabilité des jeunes. Le 21 août dernier, à la salle de conférence du CRRAE-UMOA au Plateau, la compagnie a officiellement lancé la troisième édition de son programme « Kiff Tes Vacances » (KTV), une initiative devenue un véritable tremplin vers le monde professionnel pour les étudiants.

Plus de 200 jeunes ont pris part à cette cérémonie de lancement marquant le début d'une expérience immersive destinée à rapprocher les étudiants de la réalité de l'entreprise. Depuis sa création, le programme KTV offre aux participants l'opportunité de développer leurs compétences, de découvrir les métiers de l'assurance et de valoriser leurs talents dans un environnement professionnel structuré.

La cérémonie a été ponctuée par des échanges enrichissants et une séance de coaching-motivation animée par le Dr Serge Koukougnon, coach certifié. Les participants ont également bénéficié des conseils et encouragements des responsables de SUNU Assurances présents à l'événement, notamment Marie Paule Kanga, directrice du Développement Commercial de SUNU Assurances IARD Côte d'Ivoire, et Paulin Tetia, Chef de Département Réseau Propriétaire de SUNU Assurances Vie Côte d'Ivoire, accompagnés de plusieurs collaborateurs du groupe.

À travers ce programme, SUNU Assurances réaffirme sa volonté de contribuer à l'éducation, à la formation et à l'insertion professionnelle des jeunes. Les 200 étudiants retenus cette année ont été sélectionnés à l'issue d'un appel à candidatures avant d'être formés en vue d'une immersion concrète au sein du réseau propriétaire de SUNU Assurances, dédié au marché des particuliers.

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Les résultats des précédentes éditions témoignent de l'impact positif de cette initiative. Lancée en 2024, la première édition avait permis d'intégrer près de 100 étudiants, dont une dizaine évoluent aujourd'hui aux côtés des conseillers en assurance expérimentés de SUNU Assurances Vie Côte d'Ivoire. En 2025, la seconde édition avait déjà rassemblé quelque 200 stagiaires.

Pour cette édition 2026, plusieurs temps forts sont prévus. Après le lancement du 21 août, les participants prendront part à une journée sportive le 11 septembre, suivie d'une action sociale le 25 septembre. Le programme s'achèvera le 2 octobre à l'occasion d'une cérémonie de clôture qui viendra couronner plusieurs semaines d'apprentissage et d'expérience professionnelle.

Au-delà de l'immersion en entreprise, les bénéficiaires profitent de nombreux avantages : une prime de stage, des cartes de transport SOTRA, un certificat de participation, ainsi que des récompenses destinées aux meilleurs « KTVistes ». Ils découvrent également le fonctionnement des différentes directions, départements et services de SUNU Assurances Côte d'Ivoire.

Présent également au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée, au Niger, au Gabon et au Sénégal, le programme « Kiff Tes Vacances » s'inscrit dans la vision panafricaine du Groupe SUNU de favoriser l'épanouissement et l'employabilité de la jeunesse africaine.

Acteur majeur du secteur des assurances, SUNU Assurances est membre du Groupe SUNU, un groupe panafricain de services financiers présent dans 17 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. En Côte d'Ivoire, la compagnie accompagne les populations dans la protection de leurs biens, de leurs proches et de leurs projets de vie grâce à des solutions d'assurance adaptées, tout en multipliant les initiatives à fort impact social comme « Kiff Tes Vacances ».

Avec cette troisième édition, SUNU Assurances confirme que l'investissement dans la jeunesse constitue l'un des meilleurs leviers pour bâtir les leaders de demain.