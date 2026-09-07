Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2026-2027 - La sous-préfecture de Duffrébo renforce ses capacités d'accueil avec un bâtiment de trois classes

L'École primaire publique (Epp) 1 de Duffrébo, situé dans le département d'Agnibilékrou dispose désormais de trois nouvelles salles de classe. D'un coût de 16 044 500 FCFA, cette infrastructure vise à répondre à la pression croissante des effectifs et à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves.

Une nouvelle page s'ouvre pour l'éducation à Duffrébo. À quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027, l'École primaire publique (Epp) 1 de cette localité dispose désormais d'un bâtiment flambant neuf de trois salles de classe.

La cérémonie officielle de remise de l'ouvrage s'est déroulée, samedi 5 septembre 2026, en présence des autorités administratives et politiques, des responsables du système éducatif, des guides religieux et coutumiers, des fils et cadres de Duffrébo ainsi que de nombreuses populations.

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D'un coût global de 16 044 500 Fcfa, la réalisation de cette infrastructure répond à un besoin devenu urgent pour l'établissement, confronté à une augmentation importante de ses effectifs, notamment en classe de CP1. À l'origine de cette initiative, l'ancienne sous-préfète de Duffrébo, Konan Aya Lucie, qui avait alerté sur les difficultés liées à la capacité d'accueil de l'école et entrepris des démarches auprès de plusieurs bonnes volontés pour trouver une solution.

Son appel a suscité une mobilisation des fils et des cadres de la localité, dont l'ancien directeur général de la Police nationale, l'administrateur général de police à la retraite Brédou M'Bia, ainsi qu'Alain Tanoh et Koffi Félix.

Au nom du comité d'organisation, Djagba Paul a salué une réalisation qui traduit, selon lui, « la solidarité, la générosité et l'engagement de toute une communauté en faveur de l'éducation ». Il a rendu un hommage particulier à Konan Aya Lucie pour avoir placé la question des conditions de scolarisation des enfants au coeur de ses préoccupations.

« Vous avez considéré que le problème de nos enfants était aussi votre problème », a-t-il déclaré, soulignant les démarches engagées par l'ancienne sous-préfète pour transformer une difficulté en un projet concret. Le sous-préfet de Duffrébo, Henok Essoi Lambert, a également salué cette mobilisation communautaire. « Nous remettons bien plus qu'un bâtiment. Nous offrons à nos enfants de meilleures conditions d'apprentissage », a-t-il souligné.

Il a invité les populations à préserver cet élan de solidarité et à demeurer attachées à la paix, à la cohésion sociale et à l'unité. Représentant Kassé Léontine, inspectrice de l'Éducation et de l'Alphabétisation de Tanguéla, Asso Bekoin Honoré, conseiller principal de l'inspection, a salué une initiative qui contribue à créer un environnement plus favorable à l'éducation et à la formation des élèves.

Au nom du président du Conseil régional de l'Indénié-Djuablin, Brindou Koffi, son conseiller technique chargé de l'éducation et de la formation a félicité les initiateurs du projet. Il a, par ailleurs, annoncé que les trois salles de classe seront dotées de table-bancs, afin de permettre leur utilisation dans de meilleures conditions. Le directeur de l'Epp 1 de Duffrébo, Koffi Kouamé Mathurin, a exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des donateurs et contributeurs.

Il s'est réjoui de la mise à disposition de ce nouveau bâtiment qui, selon lui, permettra d'améliorer sensiblement les conditions d'apprentissage des élèves et de travail des enseignants. Au nom de ses camarades, Drissa Akissi Christelle, élève de CM2, a également adressé ses remerciements aux donateurs pour ce nouvel espace dédié à l'apprentissage.

La cérémonie a été ponctuée d'un hommage au principal du Collège N'Dri Ahoussi, Doumbia Souleymane, admis à la retraite après onze années de service au sein de la communauté éducative de Duffrébo. Les intervenants ont salué son engagement en faveur de l'éducation et les actions menées pour améliorer les conditions de scolarisation des enfants.