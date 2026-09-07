Congo-Kinshasa: Choléra à Kasongo - Le bilan s'alourdit à 8 décès et 48 cas suspects

Huit décès et 48 cas suspects de choléra sont désormais enregistrés dans la zone de santé rurale de Kasongo, dans la province du Maniema. Face à cette situation, le député provincial, Lamolamo Radjabo, appelle ce lundi 7 septembre, les autorités et les partenaires humanitaires à renforcer d'urgence la riposte sanitaire.

L'élu de Kasongo demande notamment un approvisionnement rapide de la zone de santé en médicaments et autres intrants médicaux afin d'améliorer la prise en charge des malades.

Une zone de santé « débordée »

Lors de son intervention, le député faisait état d'au moins sept décès pour 40 cas suspects. Il estimait alors le taux de létalité à 17,5 % et appelait à un renforcement de l'appui à la zone de santé.

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« La zone de santé rurale de Kasongo n'a rien, elle est débordée. Il fallait appuyer avec des intrants pour qu'on puisse sauver des vies », alerte Lamolamo Radjabo.

Il demande au gouvernement provincial, au gouvernement central et aux partenaires d'appuyer davantage les structures sanitaires de Kasongo.

Renforcer la prévention

Le député plaide également pour une intensification de la sensibilisation auprès des communautés afin de limiter la propagation de la maladie.

Il appelle notamment les professionnels de santé à orienter les personnes présentant des symptômes suspects vers les structures sanitaires pour leur prise en charge, plutôt que de les laisser se soigner à domicile.

Selon les dernières informations disponibles, le nombre de cas suspects est passé à 48. Une femme est également décédée lundi matin, portant à huit le nombre de décès enregistrés dans la zone de santé rurale de Kasongo.

Face à cette évolution, l'élu demande une intervention rapide des autorités sanitaires et des partenaires afin de renforcer la prise en charge des malades et prévenir de nouveaux décès.

Samedi 5 septembre, le médecin chef de la zone de santé de Kasongo, dans le Maniema, Dr Mubwana Zamuda Byza, avait alerté sur plus de six décès parmi les 35 cas de choléra enregistrés dans la zone.

Il avait également indiqué que plusieurs aires de santé riveraines étaient affectées, notamment :