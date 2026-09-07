Congo-Kinshasa: Effondrement du pont Kabakuli - Le Parlement des jeunes de Butembo craint l'enclavement de plusieurs quartiers

La circulation est fortement perturbée depuis vendredi 4 septembre à Butembo, dans le Nord-Kivu, après l'effondrement du pont Kabakuli, qui relie la partie Est de la ville au centre-ville. L'ouvrage a cédé lors du passage d'un camion poids lourd, selon les informations disponibles.

En attendant sa réhabilitation, les usagers sont contraints d'emprunter des voies de contournement. Une situation qui inquiète le Parlement des jeunes de Butembo, qui appelle les autorités à intervenir en urgence.

Une voie de déviation désormais coupée

L'effondrement du pont intervient alors que les travaux d'asphaltage du boulevard Nyamwisi, entre l'aérodrome de Rughenda et le centre-ville, sont en cours. Le pont Kabakuli constituait jusque-là une importante voie de déviation pour la circulation.

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« Ce pont était l'unique voie qui permettait aux véhicules et motos de traverser vers les quartiers périphériques, notamment le quartier Rughenda », explique Frank Boxfish'angi, président du Parlement des jeunes de Butembo.

Selon lui, les usagers doivent désormais passer par Londo, une déviation qui présente des difficultés en période de fortes pluies.

« Lorsqu'il y a de fortes pluies, Londo est souvent inondée. Si cela se produit, on ne sait pas par où la population va passer », alerte-t-il.

La société civile demande une intervention urgente

Le Parlement des jeunes estime que l'effondrement du pont risque de compliquer davantage la mobilité des habitants et les activités économiques dans plusieurs quartiers.

L'organisation appelle les autorités locales et provinciales à engager rapidement les travaux de réhabilitation afin de rétablir la circulation, notamment pendant la poursuite des travaux sur le boulevard Nyamwisi.