Congo-Kinshasa: Inauguration d'un nouveau complexe scolaire public au camp militaire Kokolo au pays

Une nouvelle école publique a ouvert ses portes le vendredi 4 septembre au camp militaire Kokolo, situé dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa.

Construit sur fonds propres du gouvernement de la République démocratique du Congo, cet établissement doté d'une capacité d'accueil de 1 000 élèves vise à garantir la gratuité et à améliorer la qualité de l'enseignement au profit des enfants des militaires et des riverains.

Érigé en seulement dix semaines sur un site qui abritait autrefois une décharge publique, le projet s'étend sur une superficie de 1 420 m².

Dénommé « Complexe scolaire Marthe Kasalu Tshisekedi », l'établissement comprend quatre bâtiments principaux :

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Un bloc administratif : Composé de trois bureaux et d'une salle de réunion.

Deux blocs pédagogiques : Totalisant douze salles de classe adaptées à l'enseignement primaire et secondaire de base.

Un bloc sanitaire : Équipé de huit toilettes et alimenté par un forage d'eau autonome.

Placé sous la gestion du Service d'éducation civique, patriotique et d'actions sociales des FARDC (SECAS), ce complexe vient répondre à un besoin en infrastructures éducatives au sein des garnisons. Lors de la cérémonie, le directeur de cabinet de la Vice-Primature en charge de la Défense nationale a salué une avancée pour les familles de militaires.

Satisfaction des familles des militaires

L'initiative a été bien accueillie par les dépendantes des éléments des forces armées.

« Nous, femmes des militaires, sommes contentes de cette initiative du ministère de la Défense nationale. Nous souhaitons qu'il ne se limite pas seulement ici au camp Kokolo, mais qu'il poursuive avec la même dynamique dans d'autres camps militaires du pays », a déclaré une représentante des veuves de militaires.