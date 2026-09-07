Congo-Kinshasa: La société civile réclame des mesures contre les braquages et vols à main armée à Kasongo

7 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La société civile Forces vives de Kasongo, dans la province du Maniema, demande aux autorités de renforcer les mesures de sécurité face à la persistance des braquages et des vols à main armée dans cette entité.

Elle a formulé cette demande samedi 5 septembre, à l'issue d'une marche pacifique organisée à Kasongo et au cours de laquelle un mémorandum a été remis aux autorités locales.

Les enquêtes réclamées

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Outre le renforcement de la présence policière, la société civile demande la poursuite des enquêtes judiciaires afin d'identifier et d'arrêter les personnes impliquées dans les actes criminels rapportés dans la région.

Ndombe Mwilongo Baby, membre de la société civile Forces vives de Kasongo, assure que cette mobilisation ne vise aucune personne en particulier.

« Nous saluons les efforts du gouvernement provincial, du conseil de sécurité, de l'Assemblée provinciale et de la justice militaire qui interpelle et poursuit les suspects. Mais nous demandons que les enquêtes continuent afin d'identifier non seulement les acteurs directs, mais aussi tous les complices », a-t-il déclaré.

Les Forces vives de Kasongo souhaitent que les personnes reconnues impliquées dans ces actes soient traduites en justice et répondent de leurs actes.

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