Angola: Le Président Félix Tshisekedi arrive dans la province de Cunene

Ondjiva — Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, est arrivé samedi dans la province de Cunene, où il va participer à la cérémonie d'inauguration des barrages de Ndúe et de Calucuve.

À son arrivée à l'aéroport « 11-Novembre », le Chef de l'État congolais et la délégation qui l'accompagne ont été accueillis par le ministre des Relations extérieures, Téte António, avant de poursuivre leur déplacement en hélicoptère vers la municipalité de Cuvelai.

Dans cette municipalité, située à environ 155 kilomètres du chef-lieu de la province, et après avoir reçu les salutations du Président angolais, João Lourenço, les deux chefs d'État procéderont d'abord à l'inauguration du barrage de Ndúe.

Selon le programme, les délégations présidentielles effectueront une visite guidée du poste d'observation et de contrôle, de la tour de prise d'eau ainsi que de la structure de transition reliant la conduite d'adduction, le canal et la première « chimpaca ».

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La cérémonie se poursuivra par la coupure du ruban inaugural et l'activation du dispositif de mise en service, marquant l'ouverture de la vanne et l'entrée en fonctionnement du barrage de Ndúe, relevant du lot 5 du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA), sur le fleuve Caundo.

Les deux Présidents se rendront ensuite, également en hélicoptère, au barrage de Calucuve (lot 3), où ils procéderont à une cérémonie similaire de mise en service.

L'agenda prévoit également des déclarations conjointes à la presse, qui marqueront la fin de la visite de travail de deux jours du Président João Lourenço dans la province du Cunene.

Dans la soirée, Félix Tshisekedi doit regagner son pays, tandis que João Lourenço doit rejoindre Luanda, la capitale angolaise.

Des infrastructures majeures contre la sécheresse

Ndúe et Calucuve figurent parmi les cinq projets structurants du PCESSA, lancé en 2019 et mis en oeuvre sous la supervision permanente et avec l'attention particulière du chef de l'Exécutif angolais.

Situé à 97 kilomètres de la commune de Mukolongodjo, dans la municipalité de Cuvelai, le barrage de Ndúe, dont le réseau s'étend aux municipalités de Chissuata et de Cafima, devrait bénéficier, dans une première phase, à quelque 55 000 habitants et 60 000 têtes de bétail.

L'infrastructure comprend un barrage de 32,80 mètres de hauteur et de 1 500 mètres de longueur, doté d'une capacité de stockage de 170 millions de mètres cubes d'eau. Elle comprend également un canal d'adduction de 75 kilomètres et 15 « chimpacas », destinés à diverses utilisations économiques et sociales au bénéfice des populations, de l'agriculture et du cheptel.

Le barrage de Calucuve, situé à 34 kilomètres de la commune de Mukolongodjo, également dans la municipalité de Cuvelai, devrait quant à lui bénéficier à près de 200 000 têtes de bétail et à plus de 80 000 habitants de la région.

QCB/SC/BS