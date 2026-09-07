Angola: João Lourenço achève sa visite dans le Cunene

5 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par QCB/CS/BS

Cuvelai — Le Président de la République, João Lourenço, a achevé samedi sa visite de travail de deux jours dans la province de Cunene, après l'inauguration des barrages de Ndúe et de Calucuve, dans la municipalité de Cuvelai.

La cérémonie d'inauguration du dernier barrage s'est déroulée en présence du Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, invité spécial.

La visite du Président João Lourenço s'est achevée par des déclarations à la presse.

Dans la soirée, Félix Tshisekedi devait regagner son pays, tandis que João Lourenço devait rejoindre Luanda, la capitale angolaise.

Lors de la première journée de sa visite, vendredi 4 septembre, le Chef de l'État angolais avait inauguré le Centre de la jeunesse de Cunene « Olukeno », une initiative de la première dame de la République, Ana Dias Lourenço, réalisée dans le cadre des actions de responsabilité sociale de la Fondation Ngana Zenza pour le développement communautaire (FDC).

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