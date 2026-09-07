Angola: L'Assemblée nationale rend hommage à la députée Fernanda dos Santos

Luanda — L'Assemblée nationale (AN) a fait part samedi de sa profonde douleur et présenté ses condoléances à la suite du décès de la députée Fernanda Filomena dos Santos, survenu le même jour à Lubango, dans la province de Huíla, des suites d'une maladie.

Dans un message de condoléances, le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, indique avoir appris avec « une profonde douleur et une immense consternation » le décès de Fernanda Filomena dos Santos.

Élue dans la circonscription électorale provinciale de Huíla, la députée constituait une référence dans la défense des intérêts légitimes de la population angolaise et s'était notamment distinguée par la promotion d'initiatives en faveur du développement des secteurs de l'éducation et de la santé, souligne-t-il.

En tant que membre de la Commission de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sciences et de la technologie (6e Commission) de l'Assemblée nationale, Fernanda Filomena dos Santos a mis son savoir, son expérience et son dévouement au service des travaux parlementaires, avec un sens élevé de l'État, zèle et un engagement constant au service de l'intérêt général.

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« Sa disparition, prématurée et inattendue, endeuille la Nation et laisse un profond vide au sein de sa famille, de la province de Huíla et de l'Assemblée nationale », souligne Adão de Almeida, qui adresse à la famille endeuillée ses condoléances les plus attristées.

« Que la mémoire et l'héritage de la députée Fernanda Filomena dos Santos demeurent vivants et continuent d'inspirer les nouvelles générations, en particulier les femmes et les jeunes qui oeuvrent à la promotion de l'éducation, de la santé et, plus largement, au développement de notre pays », conclut-il.