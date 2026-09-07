Angola: Le barrage de Ndúe entre en service après l'ouverture de la vanne

Cuvelai — Le barrage de Ndúe, situé dans la municipalité de Cuvelai, dans la province du Cunene, est entré en service samedi après l'activation du dispositif ayant permis l'ouverture de la vanne de cet ouvrage stratégique destiné à lutter contre la sécheresse dans le sud de l'Angola.

La coupure du ruban inaugural et l'activation du dispositif de mise en service ont été effectuées par le président de la République, João Lourenço, qui entame la deuxième et dernière journée de sa visite de travail dans la province du Cunene.

À l'issue de cette cérémonie, le chef de l'État angolais doit également inaugurer, dans la journée, le barrage de Calucuve, situé dans la même municipalité de Cuvelai.

Caractéristiques des barrages

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Ndúe et Calucuve figurent parmi les cinq projets structurants du PCESSA, lancé en 2019 et mis en oeuvre sous la supervision permanente et avec l'attention particulière du chef de l'Exécutif angolais.

Situé à 97 kilomètres de la commune de Mukolongodjo, dans la municipalité de Cuvelai, le barrage de Ndúe, dont le réseau s'étend aux municipalités de Chissuata et de Cafima, devrait bénéficier, dans une première phase, à quelque 55 000 habitants et 60 000 têtes de bétail.

L'infrastructure comprend un barrage de 32,80 mètres de hauteur et de 1 500 mètres de longueur, doté d'une capacité de stockage de 170 millions de mètres cubes d'eau. Elle comprend également un canal d'adduction de 75 kilomètres et 15 « chimpacas », destinés à diverses utilisations économiques et sociales au bénéfice des populations, de l'agriculture et du cheptel.

Le barrage de Calucuve, situé à 34 kilomètres de la commune de Mukolongodjo, également dans la municipalité de Cuvelai, devrait quant à lui bénéficier à près de 200 000 têtes de bétail et à plus de 80 000 habitants de la région.

L'ouvrage mesure 31,60 mètres de hauteur et 2 184 mètres de longueur. Il dispose d'une capacité de stockage d'environ 141 millions de mètres cubes d'eau, ainsi que d'un canal d'adduction de 240 kilomètres et de 22 « chimpacas ».

La construction des barrages de Ndúe et de Calucuve a débuté le 28 octobre 2021, avec la pose de la première pierre par Carolina Cerqueira, alors ministre d'État chargée du Domaine social.

Les deux ouvrages sont appelés à jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la sécheresse qui frappe de manière cyclique les populations du sud de l'Angola.

Outre l'augmentation de la disponibilité en eau dans la région, les barrages devraient favoriser le développement socio-économique et dynamiser l'économie locale, notamment par la création d'emplois et la réduction de certaines maladies.

Parmi leurs principales fonctions, les ouvrages de Ndúe et de Calucuve visent essentiellement à réduire la pénurie d'eau dans le bassin du Cuvelai, à assurer l'approvisionnement en eau des populations et du cheptel, à renforcer la sécurité alimentaire et à soutenir le développement de l'agriculture. Ils doivent également contribuer à stimuler les activités touristiques et à favoriser la réhabilitation des équipements publics.

Le Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola vise à assurer l'approvisionnement en eau des populations et à renforcer l'agriculture dans les provinces du Cunene, de Huíla, de Namibe et de Benguela.