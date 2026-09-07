Angola: Les barrages de Ndúe et de Calucuve vont transformer la réalité de Cunene

Cuvelai — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a souligné samedi, dans la province de Cunene, que la mise en service des barrages de Ndúe et de Calucuve allait profondément transformer la réalité locale, avec l'émergence de nouvelles zones agricoles, l'essor de l'élevage et le développement des activités commerciales.

Intervenant lors de la cérémonie d'inauguration des deux infrastructures hydrauliques, le ministre a indiqué que la production agricole à grande échelle avait déjà commencé, contribuant au renforcement de la sécurité alimentaire, à la baisse des prix sur les marchés et à l'approvisionnement de plusieurs régions, y compris de la République de Namibie.

Cette évolution, a-t-il poursuivi, permettra aux populations de vivre dans une plus grande stabilité, avec davantage d'espoir et de confiance en l'avenir.

João Baptista Borges s'attend également à une hausse des investissements privés et à la création de nouvelles opportunités pour des milliers de jeunes de la région.

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Au-delà des infrastructures physiques, le ministre a présenté les deux barrages comme des symboles de promotion de la cohésion territoriale, du développement humain et de la lutte contre la pauvreté.

Il a rappelé que, pendant des décennies, des milliers de familles avaient vécu sous le poids de l'insécurité hydrique, de la perte du cheptel, des contraintes pesant sur la production agricole et d'une vulnérabilité sociale permanente liée à la pénurie d'eau.

Face à cette réalité, a-t-il relevé, le gouvernement a décidé de s'attaquer de manière structurelle à ce problème historique et de transformer la souffrance en opportunité, la pénurie en productivité et la vulnérabilité en résilience, dans le cadre du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA).

Il a souligné que les résultats du PCESSA étaient déjà visibles avec le canal de Cafu, long de 165 kilomètres et inauguré en 2022, qui constitue désormais une référence nationale et régionale en matière de transformation économique et sociale.

Le ministre a précisé que le programme se poursuivait avec la construction du barrage d'Itaíta, dans la municipalité de Cahama, ainsi qu'avec la réalisation de systèmes d'approvisionnement en eau à Cahama, dans la localité d'Otchinjau et à Oncócua, dont l'achèvement est prévu au début de 2027.

João Baptista Borges a réitéré l'engagement du gouvernement à étendre le PCESSA aux provinces de Namibe et de Huíla, où les travaux de réhabilitation des infrastructures hydrauliques progressent à un rythme soutenu, parallèlement à la construction de barrages et de systèmes d'adduction et de distribution d'eau. L'investissement global dépasse 4 milliards de dollars.

« Nous voulons que l'eau soit un facteur permanent de développement durable, mais nous voulons également transformer les ressources hydriques en moteurs de croissance économique, de création de richesses et d'opportunités pour la jeunesse angolaise », a-t-il conclu.

Caractéristiques des barrages

Ndúe et Calucuve figurent parmi les cinq projets structurants du PCESSA, lancé en 2019 et mis en oeuvre sous la supervision permanente et avec l'attention particulière du chef de l'Exécutif angolais.

Situé à 97 kilomètres de la commune de Mukolongodjo, dans la municipalité de Cuvelai, le barrage de Ndúe, dont le réseau s'étend aux municipalités de Chissuata et de Cafima, devrait bénéficier, dans une première phase, à quelque 55 000 habitants et 60 000 têtes de bétail.

L'infrastructure comprend un barrage de 32,80 mètres de hauteur et de 1 500 mètres de longueur, doté d'une capacité de stockage de 170 millions de mètres cubes d'eau. Elle comprend également un canal d'adduction de 75 kilomètres et 15 « chimpacas », destinés à diverses utilisations économiques et sociales au bénéfice des populations, de l'agriculture et du cheptel.

Le barrage de Calucuve, situé à 34 kilomètres de la commune de Mukolongodjo, également dans la municipalité de Cuvelai, devrait quant à lui bénéficier à près de 200 000 têtes de bétail et à plus de 80 000 habitants de la région.

L'ouvrage mesure 31,60 mètres de hauteur et 2 184 mètres de longueur. Il dispose d'une capacité de stockage d'environ 141 millions de mètres cubes d'eau, ainsi que d'un canal d'adduction de 240 kilomètres et de 22 « chimpacas ».

La construction des barrages de Ndúe et de Calucuve a débuté le 28 octobre 2021, avec la pose de la première pierre par Carolina Cerqueira, alors ministre d'État chargée du Domaine social.

Les deux ouvrages sont appelés à jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la sécheresse qui frappe de manière cyclique les populations du sud de l'Angola.

Outre l'augmentation de la disponibilité en eau dans la région, les barrages devraient favoriser le développement socio-économique et dynamiser l'économie locale, notamment par la création d'emplois et la réduction de certaines maladies.

Parmi leurs principales fonctions, les ouvrages de Ndúe et de Calucuve visent essentiellement à réduire la pénurie d'eau dans le bassin du Cuvelai, à assurer l'approvisionnement en eau des populations et du cheptel, à renforcer la sécurité alimentaire et à soutenir le développement de l'agriculture. Ils doivent également contribuer à stimuler les activités touristiques et à favoriser la réhabilitation des équipements publics.

Le Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola vise à assurer l'approvisionnement en eau des populations et à renforcer l'agriculture dans les provinces du Cunene, de Huíla, de Namibe et de Benguela.