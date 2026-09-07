Angola: Le Desportivo de Lunda-Sul s'incline face au Recreativo de Caála

5 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NC/WR/BS

Dundo — Le Desportivo de Lunda-Sul s'est incliné samedi à domicile, où il évoluait sur un terrain de repli, face au Recreativo de Caála (1-2), à l'occasion de la troisième journée de la Liga Unitel-Girabola 2026/2027, disputée dans la ville de Dundo.

L'équipe locale a entamé la rencontre avec intensité et s'est procuré, dès la 3e minute, une première occasion dangereuse par l'intermédiaire de Magrinho. Lancé seul face au gardien adverse, Landu, il a vu sa tentative repoussée par une belle intervention du portier.

Le Recreativo de Caála a réagi à la 6e minute par Benvindo, qui a exécuté un coup franc direct à l'entrée de la surface. Sa frappe a été contrée par le défenseur Kakusso et déviée en corner.

Sur le corner qui a suivi, Benvindo a trouvé Sequesseque, dont la tête a heurté la transversale.

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Le Desportivo de Lunda-Sul a ouvert le score à la 15e minute sur un but contre son camp de Jô Vidal, à la suite d'une erreur défensive de l'équipe visiteuse.

Après ce but, le Recreativo de Caála a fait monter son bloc et accentué la pression jusqu'aux abords de la surface adverse. À la 35e minute, Benvindo, depuis l'extérieur de la surface, a tenté une frappe rasante qui a frôlé le poteau droit de Kakusso.

Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur le score de 1-0 en faveur de la formation locale.

Au retour des vestiaires, le Recreativo de Caála s'est montré plus entreprenant et a égalisé à la 52e minute par Benvindo. Sa frappe, après avoir heurté la transversale, a terminé sa course au fond des filets.

Revenu à hauteur de son adversaire, le club de Huambo a pris confiance et s'est lancé à la recherche du but de la victoire, tandis que le Desportivo misait davantage sur les contres.

Le Recreativo de Caála a poursuivi ses offensives et maintenu la pression jusqu'à ce que Félix II signe le but de la victoire à la 90e+4 minute.

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