Sénégal: Des perturbations dans la fourniture de l'électricité du 6 au 13 septembre dans plusieurs localités du pays

Dakar — La Société nationale d'électricité (SENELEC) a annoncé dimanche, des perturbations dans l'alimentation électrique, du lundi 7 au dimanche 13 septembre, dans plusieurs secteurs de Dakar, Diamniadio et Rufisque, ainsi que dans plusieurs localités du pays.

Dans un communiqué rendu public, la SENELEC justifie ces coupures de courant durant certains moments de la journée par des "des travaux d'entretien, de renforcement et d'amélioration de la qualité de service".

Dans un autre communiqué publié le même jour, elle annonce des perturbations dans la fourniture d'électricité dans plusieurs localités du pays dans la nuit de dimanche à lundi.

"Cette situation résulte principalement d'une contrainte technique majeure ponctuelle", qui va entraîner "une réduction temporaire des capacités de production disponibles et (...) des difficultés à couvrir intégralement la demande d'électricité, particulièrement durant les heures de forte consommation, en l'occurrence le soir", lit-on dans le texte.

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Selon la SENELEC, cette contrainte technique affecte la centrale WAE-West African Energy-, la plus grande centrale à cycle combiné au gaz du Sénégal, qui constitue aujourd'hui, avec une puissance disponible d'environ 240 MW, l'un des principaux moyens de production du système électrique national".

La société nationale d'électricité assure que ses équipes et celle de WAE sont "pleinement mobilisées et travaillent conjointement afin de revenir à une situation normale dans les meilleurs délais".